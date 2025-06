Nonostante manchino ancora alcuni giorni all’inizio del Prime Day 2025 di Amazon, Laifen ha giocato d’anticipo lanciando nella giornata di oggi, 17 luglio, gli sconti sui suoi prodotti. Sono validi sia sullo store ufficiale che su Amazon, sconti che permettono di risparmiare fino al 40% sugli spazzolini elettrici e sugli asciugacapelli di Laifen. Per tutti i dettagli, seguiteci.

Al via il Prime Day di Laifen con sconti fino al 40% sia su Amazon che sullo store ufficiale

C’è tempo fino a giovedì 17 luglio per approfittare degli sconti del Prime Day di Laifen, una campagna promozionale che anticipa il Prime Day vero e proprio di Amazon, in programma da martedì 8 luglio a venerdì 11 luglio. Si tratta di sconti massimi del 40%, ribassi che permettono di risparmiare un bel po’ su molti loro prodotti.

Noi abbiamo provato due loro asciugacapelli, Laifen Mini e Laifen SE Lite, il primo da viaggio, il secondo più tradizionale ma anche più professionale, oltre a uno spazzolino elettrico, Laifen Wave. In tutti e tre i casi ci siamo trovati molto bene e, per questo, vi consigliamo di tenere in considerazione i loro prodotti, tanto più ora che sono disponibili in offerta.

Qui sotto vi lasciamo alcuni link all’acquisto su Amazon dei prodotti più scontati con a seguire il link allo store ufficiale di Laifen.

Come anticipato, volendo è possibile approfittare anche degli sconti direttamente sul sito di Laifen, dove c’è anche uno sconto extra del 5% accessibile utilizzando il codice promo PRPD5.

Vi ricordiamo che le offerte del Prime Day di Laifen sono valide da oggi, 27 giugno, fino al prossimo 17 luglio.

Vi ricordiamo che per restare al passo con le offerte del momento potete iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech o al nostro canale WhatsApp PrezziTech, seguirci sui nostri portali e spulciare le nostre pagine con le offerte per categoria.