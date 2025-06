Xiaomi Watch S4 raggiunge un prezzo davvero interessante su Amazon grazie a un doppio sconto che lo porta a soli 113,10€. Il nuovo smartwatch del brand cinese, lanciato da pochi mesi, combina design elegante e funzionalità avanzate in una fascia di prezzo che diventa ancora più accessibile con questa promozione. Con display AMOLED da 1.43 pollici, ghiera intercambiabile e fino a 15 giorni di autonomia, questo dispositivo si posiziona come una delle opzioni più complete per chi cerca un wearable ricco di funzionalità senza spendere una fortuna.

Xiaomi Watch S4: design premium e tecnologia avanzata

Xiaomi Watch S4 si distingue per il display AMOLED da 1.43 pollici con risoluzione di 466 x 466 pixel e densità di 326 PPI, garantendo immagini nitide e colori vivaci. La corona rotante permette una navigazione intuitiva tra i menu, mentre la ghiera intercambiabile offre possibilità di personalizzazione uniche nel segmento.

Il sistema operativo HyperOS 2.0 gestisce oltre 150 modalità sportive e un completo monitoraggio della salute che include:

Frequenza cardiaca accurata 24/7

24/7 Monitoraggio del sonno dettagliato

dettagliato Analisi dello stress e del benessere generale

e del benessere generale Saturazione dell’ossigeno nel sangue

La batteria da 486 mAh garantisce fino a 15 giorni di autonomia con uso tipico, un risultato notevole considerando le dimensioni compatte del dispositivo. Il vetro antigraffio e antiurto protegge il display, mentre la resistenza all’acqua permette l’utilizzo durante attività acquatiche. La compatibilità con Android e iOS rende il dispositivo versatile, anche se alcune funzioni avanzate richiedono uno smartphone Xiaomi.

Offerta Amazon: doppio sconto per un prezzo imbattibile

Xiaomi Watch S4 è disponibile su Amazon con un prezzo di listino di 159,99€, già ridotto a 134€. Il vantaggio principale arriva però dallo sconto aggiuntivo di 20,90€ al checkout, che porta il prezzo finale a soli 113,10€. Questo rappresenta un risparmio totale di 46,89€ rispetto al prezzo originale, pari al 29% di sconto.

L’offerta è valida sulla versione nera del dispositivo e include:

Spedizione gratuita per tutti gli utenti

per tutti gli utenti Garanzia Amazon standard di 2 anni

standard di 2 anni Reso gratuito entro 30 giorni dall’acquisto

Il doppio sconto rende Xiaomi Watch S4 una delle proposte più competitive nel segmento degli smartwatch sotto i 150€, considerando le specifiche tecniche e la qualità costruttiva offerte.

Potete trovare qui la nostra recensione completa!

