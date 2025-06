Dell ha deciso di cambiare rotta, almeno sul piano comunicativo, rinominando una delle sue linee più riconoscibili e apprezzate, quella degli XPS, con il nuovo marchio Dell Premium; una mossa che, come spesso accade in questi casi, farà discutere, soprattutto perché le differenze rispetto ai precedenti modelli XPS 14 e XPS 16 non sono così marcate come il rebranding vorrebbe far intendere.

I nuovi Dell 14 Premium e Dell 16 Premium sono infatti già disponibili negli Stati Uniti e in Canada, con prezzi a partire da 1.649,99 dollari per il modello da 14 pollici e 2.699,99 dollari per quello da 16 pollici; e se il nome cambia, l’estatica resta praticamente identica: stesso telaio, stessa tastiera con tasti touch capacitivi, stesse colorazioni sobrie (Platinum e Graphite) pensate per ambienti professionali, universitari e d’ufficio.

Poche novità per i nuovi Dell 14 Premium e 16 Premium

Dell sottolinea come il nuovo branding Premium segni l’inizio di un nuovo capitolo all’insegna della semplificazione nella scelta dei dispositivi, in realtà, il design resta invariato con solo un logo Dell leggermente aggiornato sul coperchio a fare da spartiacque visivo con i vecchi modelli.

Discorso diverso per i display che continuano a essere uno dei punti di forza della gamma, il Dell 14 Premium offre ora uno schermo da 14,5 pollici, mentre Dell 16 Premium arriva a 16,3 pollici, entrambi con cornici ultra sottili InfinityEdge; non mancano poi le opzioni OLED 4K a 120Hz, pensate per offrire neri profondi, colori brillanti e una resa quasi cinematografica. Sempre presenti anche le tecnologie EyeSafe per ridurre la luce blu e migliorare il comfort visivo senza sacrificare la fedeltà cromatica.

Le vere novità si trovano all’interno, entrambi i modelli montano infatti i nuovi Intel Core Ultra Serie 200H, capaci secondo Dell di offrire prestazioni fino al 33% superiori rispetto ai modelli precedenti nelle attività quotidiane, e fino al 21% più veloci con software 3D e creativi leggeri.

Il Dell 16 Premium spinge ulteriormente l’acceleratore grazie a CPU Intel Ultra 9 con TDP fino a 45W e GPU NVIDIA RTX 5060 al lancio (con le varianti RTX 5050, 5070 e grafica integrata Intel Arc in arrivo), il tutto completato da supporto Thunderbolt 5, utile per chi lavora con monitor esterni ad altissima risoluzione o trasferisce grandi quantità di dati in tempi ristretti.

Il Dell 14 Premium, più compatto ma comunque ambizioso, propone una configurazione base con grafica integrata Intel ma offre anche un’opzione con RTX 4050, ed è ora espandibile fino a 64 GB di RAM LPDDR5 (il doppio rispetto al massimo supportato dal vecchio XPS 14); a completare il quadro troviamo il supporto a Wi-Fi 7 con velocità fino a 4,8 volte superiori rispetto alla generazione precedente.

Sul fronte autonomia Dell promette fino a 20 ore di streaming con display LCD 2K a basso consumo per il 14 Premium, e fino a 27 ore per il modello da 16 pollici; numeri certamente interessanti se confermati nell’uso reale, che posizionano questi laptop tra le migliori scelte per chi studia o lavora in mobilità.

Un occhio di riguardo anche al raffreddamento, con nuove pale in polimeri a cristalli liquidi progettate per massimizzare il flusso d’aria mantenendo al contempo un funzionamento silenzioso.

A livello di produttività, Dell insiste sul concetto di multithreading avanzato, ideale per attività ad alta intensità come editing video, grafica o elaborazioni batch; i nuovi laptop in questo senso si pongono come strumenti versatili per creator, sviluppatori, studenti e imprenditori.

Dell Premium, almeno per ora, non rappresenta una rottura netta con il passato ma piuttosto un’evoluzione di facciata della line XPS, con qualche aggiornamento tecnico e un rebranding che serve più al marketing che agli utenti. Chi ha apprezzato i precedenti modelli ritroverà qui lo stesso mix di potenza, eleganza e portabilità, ma con processori più recenti, RAM espandibile e supporto per le tecnologie attuali; chi invece sperava in un redesign più coraggioso, magari con una tastiera rivisitata o una scheda tecnica rinnovata da cima a fondo, dovrà probabilmente aspettare la prossima generazione.