Microsoft continua ad arricchire il pacchetto di funzionalità esclusive per Windows 11 sui PC Copilot+, e questa volta a ricevere un aggiornamento significativo è Windows Recall, l’app (per alcuni controversa) progettata per registrare ciò che accade sullo schermo e consentire agli utenti di tornare indietro nel tempo per riprendere un’attività passata.

Una homepage tutta nuova per Windows Recall

Con la nuova build di anteprima di Windows 11, in fase di rilascio nei canali Beta e Dev del programma Insider, Microsoft introduce un’interfaccia completamente rinnovata per Windows Recall, la homepage ora mostra in primo piano le attività recenti, con snapshot aggiornati e, soprattutto, una sezione dedicata alle tre app o siti web più utilizzati nelle ultime 24 ore.

L’obbiettivo dichiarato da Microsoft è quello di semplificare il ritorno alle attività recenti migliorando l’accessibilità dei contenuti visualizzati frequentemente, che si tratti di un sito, un’app o un documento.

La nuova versione di Recall permette di accedere rapidamente a istantanee prese durante la giornata, non solo quelle più recenti ma anche quelle rilevanti, cioè legate agli strumenti usati più spesso; il tutto è accompagnato da una barra laterale di navigazione sul lato sinistro dell’interfaccia, che consente di passare dalla nuova homepage alla visualizzazione cronologica classica, già nota agli Insider.

Quest’ultima, lo ricordiamo, mostra l’intero flusso di snapshot catturati da Recall, consentendo di sfogliare visivamente ciò che è stato fatto in un determinato intervallo di tempo, un vero e proprio diario multimediale automatico.

Come sempre, Microsoft sottolinea che Recall resta una funzionalità completamente facoltativa e che l’utente ha pieno controllo su quali app e siti web vengono registrati o esclusi tramite le impostazioni; tuttavia, al momento non è possibile disattivare la nuova homepage nel caso in cui si scelga di usare Recall senza voler visualizzare i contenuti in evidenza basati sull’uso.

Una scelta che potrebbe non piacere a tutti, specialmente a chi preferisce avere un’esperienza più discreta e meno predittiva.

Vale la pena ricordare che Windows Recall, così come molte delle nuove funzioni legate all’intelligenza artificiale in Windows 11, è disponibile esclusivamente sui PC Copilot+, dispositivi dotati di una NPU (unità di elaborazione neurale) con almeno 40 TOPS di potenza.

In parallelo, Microsoft ha anche annunciato Mu, un nuovo modello di intelligenza artificiale on device, pensato per migliorare la gestione e la ricerca delle impostazioni di sistema tramite linguaggio naturale (basterà scrivere o descrivere un’azione per modificarla direttamente, senza dover navigare nei menù).

L’aggiornamento è attualmente in fase di test nei canali Insider, ma il rollout pubblico è atteso per le prossime settimane, con una distribuzione progressiva prevista fino all’autunno; gli utenti dovranno dunque attendere ancora un po’ prima di poter mettere le mani sulla nuova homepage di Windows Recall.