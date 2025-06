Samsung annuncia la sua nuova gamma di monitor, composta dal flagship Samsung Smart Monitor M9 (modello M90SF) e dai rinnovati Smart Monitor M8 e Smart Monitor M7 (modelli M80F e M70F). Il primo costituisce la novità più intrigante, dato che introduce la tecnologia QD-OLED, mentre tutti e tre accolgono funzionalità di intelligenza artificiale avanzate: scopriamo tutto nel dettaglio.

Samsung Smart Monitor M9 è il primo della gamma con pannello OLED

Samsung Smart Monitor M9 è il primo smart monitor con tecnologia OLED: integra un pannello QD-OLED (o Quantum Dot OLED) da 32 pollici con risoluzione 4K (2160p in 16:9), refresh rate fino a 165 Hz e tempo di risposta di 0,03 ms. Propone un design sottile in metallo, per un look moderno che punta a risultare adatto a tutte le postazioni.

“La serie Smart Monitor continua a evolversi in base al modo in cui le persone lavorano, guardano e giocano“, ha commentato Hoon Chung, Vicepresidente Esecutivo della divisione Visual Display (VD) di Samsung Electronics. “Con l’introduzione di QD-OLED e dei miglioramenti basati sull’intelligenza artificiale, l’M9 offre un’esperienza d’uso dello schermo più reattiva e raffinata, il tutto in un unico e versatile display“.

Grazie all’inedito pannello, il nuovo monitor punta a offrire contrasti più intensi e colori vivaci, per un’esperienza d’uso più coinvolgente sia per la produttività, sia per il gaming e lo streaming. Chi è preoccupato per il rischio burn-in trova rassicurazioni nel sistema OLED Safeguard+ di Samsung, che aiuta a mantenere l’integrità dello schermo nel tempo con un sistema di raffreddamento proprietario.

Per un maggiore comfort visivo, l’M9 propone un display Glare-Free, pensato per ridurre al minimo i riflessi anche in condizioni di luce intensa. Il nuovo monitor è dotato di AI Picture Optimizer, 4K AI Upscaling Pro e Active Voice Amplifier (AVA) Pro, che lavorano in sinergia per migliorare la qualità delle immagini e dell’audio in tempo reale, in base al contenuto visualizzato e all’ambiente circostante.

Per l’intrattenimento troviamo il supporto alle più popolari app di streaming, ma anche Samsung TV Plus e Samsung Gaming Hub, che permette di giocare sfruttando il cloud senza la necessità di collegamenti a console o PC. Tra 165 Hz di frequenza di aggiornamento, tempi di risposta molto contenuti (0,03 ms) e compatibilità NVIDIA G-SYNC, M9 promette grandi cose per i videogiocatori.

Il nuovo monitor ha ottenuto la certificazione Pantone Validated per la precisione dei colori: per averla ha dovuto superare rigorosi standard di test e riprodurre oltre 2.100 colori e più di 110 tonalità SkinTone della libreria Pantone.

Arrivano anche i nuovi Samsung Smart Monitor M8 e M7

I nuovi modelli di Samsung Smart Monitor M8 e Smart Monitor M7 offrono pannelli VA da 32 pollici a risoluzione 4K e propongono funzionalità di intelligenza artificiale avanzate. Entrambi dispongono di Tizen OS Home con consigli personalizzati e di strumenti basati sull’IA, come ad esempio Click to Search, che aiutano a esplorare i contenuti, recuperare informazioni e interagire in modo più intuitivo.

I nuovi monitor M8 e M7 dispongono ovviamente di SmartThings, con supporto a Multi Control e alla modalità Multi View, e grazie all’integrazione di Microsoft 365 permettono di creare e modificare documenti direttamente, senza bisogno di un PC collegato.

Prezzi e disponibilità dei nuovi monitor Samsung

I nuovi monitor Samsung sono già disponibili all’acquisto in Italia ai seguenti prezzi consigliati:

Smart Monitor M9 (M90SF) 32″ a 1699 euro

Smart Monitor M8 (M80F) 32″a 699 euro

Smart Monitor M7 (M70F) 32″ a 399 euro

Su Samsung Shop Online vengono proposti con alcuni regali: Smart Monitor M9 regala Galaxy Watch7 e Galaxy Buds3, Smart Monitor M8 regala Galaxy Buds3 Pro e Smart Monitor M7 regala Galaxy Buds3. Per ricevere l’omaggio bisogna effettuare l’acquisto entro il 13 luglio 2025 e partecipare alla promozione su Samsung Members (con registrazione entro 15 giorni dalla data di consegna).

Samsung ci tiene a specificare che per la gamma Smart Monitor offre fino a sette anni di aggiornamenti One UI Tizen.