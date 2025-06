Nel panorama sempre più affollato dei fight stick, 8BitDo Arcade Stick emerge con personalità e una precisa dichiarazione d’intenti: riportare l’estetica del retrogaming anni ’80 in un contesto tecnologicamente aggiornato. Già noto per i suoi controller dal sapore vintage, 8BitDo alza l’asticella con un arcade stick pensato per Nintendo Switch e PC che, a fronte di un prezzo competitivo (circa 100 euro), offre caratteristiche di tutto rispetto. Dallo chassis grigio con accenti rossi e neri che richiama il leggendario NES, fino ai LED che cambiano layout in base alla piattaforma utilizzata, ogni dettaglio trasuda cura e attenzione al design.

Ma questo Arcade Stick di 8BitDo non è solo apparenza. Sotto il suo look nostalgico batte un cuore tecnologico che garantisce connettività multipla, personalizzazione software e una solida esperienza di gioco tanto su PC quanto su Nintendo Switch. E anche se i puristi dei tornei potrebbero lamentare l’assenza di componenti Sanwa di serie, la possibilità di personalizzare completamente joystick e pulsanti lo rende appetibile anche per chi vuole entrare nel mondo del modding senza investimenti proibitivi. In questa recensione approfondita, analizzeremo ogni aspetto di questo stick che si propone come uno dei migliori mid-range del mercato.

Design: un tuffo nei gloriosi anni ’80

Fin dal primo sguardo, l’Arcade Stick di 8BitDo colpisce per il suo design nostalgico e curatissimo. La scocca grigia opaca, i pulsanti rossi e neri, e i dettagli lucidi richiamano direttamente il NES Advantage, strizzando l’occhio ai fan Nintendo più affezionati. Ma dietro questa estetica retrò si nasconde una costruzione robusta, infatti la plastica utilizzata è di ottima qualità e conferisce allo stick una solidità percepibile sin dal primo utilizzo. Il peso ben bilanciato evita che il dispositivo scivoli durante le sessioni più frenetiche, mentre i piedini in gomma garantiscono una buona aderenza su qualsiasi superficie.

Un elemento distintivo è il sistema di illuminazione LED sotto il pannello frontale trasparente. In base alla modalità selezionata (Switch o PC/XInput), il layout dei pulsanti si adatta visivamente grazie a indicatori luminosi dedicati. Una scelta ben pensata sia in termini estetici che pratici, soprattutto per i neofiti che potrebbero confondersi con le mappature dei tasti tra diverse piattaforme. Completano il quadro i selettori fisici per la modalità stick (D-pad, levetta sinistra, levetta destra), il pairing wireless e i pulsanti macro dedicati.

Connettività versatile e pronta per ogni setup

Uno dei punti di forza di questo Arcade Stick è la sua flessibilità nelle connessioni. A disposizione troviamo ben tre modalità: USB-C cablata, wireless 2.4GHz tramite dongle e Bluetooth. Il dongle USB-A incluso presenta un design simpaticamente ispirato ai mattoncini di Super Mario Bros., e può essere riposto all’interno del vano posteriore, insieme al cavo USB-C integrato. Per chi desidera la massima reattività, la connessione cablata garantisce latenza zero, mentre la modalità wireless si comporta sorprendentemente bene anche nelle sessioni più competitive.

Durante i test, il collegamento 2.4 GHz ha dimostrato una stabilità impeccabile sia su Nintendo Switch che su PC, con un’autonomia di circa 40 ore. Leggermente inferiore la durata su Bluetooth, che si attesta attorno alle 30 ore. In entrambi i casi, il sistema di ricarica tramite USB-C rende semplice mantenere lo stick sempre pronto all’uso. Questa flessibilità lo rende perfetto sia per sessioni casalinghe sia per il gioco on-the-go.

Reattività e feeling arcade autentico

La vera prova del nove per qualsiasi fight stick è la responsività durante il gameplay, e su questo fronte 8BitDo Arcade Stick si comporta più che egregiamente. Il joystick a 4 vie con gate quadrato risponde con precisione ai comandi, offrendo quel feeling meccanico e tattile tanto ricercato dagli appassionati di picchiaduro. I pulsanti da 30 mm, pur non essendo Sanwa, offrono una corsa morbida e reattiva, con un feedback piacevolmente “bouncy” che facilita combo e input rapidi.

In titoli più giocati il controllo risulta preciso e affidabile, anche nelle situazioni più frenetiche. Certo, su titoli più particolari emergono i limiti strutturali di uno stick arcade privo di input analogici, ma questa non rappresenta una vera mancanza del dispositivo, bensì una caratteristica intrinseca del formato fight stick.

Personalizzazione: il paradiso dei modder entry-level

Nonostante l’assenza di componentistica premium out-of-the-box, Arcade Stick di 8BitDo si distingue per la sua straordinaria apertura al modding. Il case è facilmente smontabile (bastano pochi cacciaviti), permettendo la sostituzione di pulsanti e joystick con componenti aftermarket standard da 24 mm e 30 mm, inclusi quelli di marchi blasonati come Sanwa e Seimitsu. La piastra joystick universale consente inoltre di sostituire il gate quadrato con soluzioni ottagonali, per chi preferisce maggiore libertà direzionale nei movimenti.

Il software 8BitDo Ultimate Software completa il pacchetto con ampie opzioni di rimappatura tasti, creazione macro e profili personalizzati. Anche se le modifiche software non si riflettono sulla retroilluminazione LED, la gestione delle macro dedicate tramite i pulsanti P1 e P2 permette di semplificare anche le combo più complesse richieste nei vari giochi.

Per chi è (e non è) questo arcade stick

Questo Arcade Stick di 8BitDo non è esente da limiti, infatti l’assenza di compatibilità nativa con PS5 e Xbox Series X e S lo rende una scelta ideale solo per chi gioca prevalentemente su Nintendo Switch e PC. Inoltre, il suo peso abbastanza sostenuto e il design relativamente compatto potrebbero non risultare comodi per chi ha mani particolarmente grandi o per lunghe sessioni sulle gambe. Tuttavia, questi aspetti sono ben bilanciati dal prezzo competitivo e dall’incredibile qualità costruttiva.

Se state cercando il vostro primo fight stick, volete iniziare a esplorare il mondo del modding senza spendere cifre esorbitanti e il vostro ecosistema è principalmente Nintendo Switch o PC, questo Arcade Stick di 8BitDo rappresenta una scelta praticamente obbligata. Con un prezzo di listino intorno ai 100 euro, riesce a offrire un eccellente equilibrio tra qualità costruttiva, funzionalità avanzate e possibilità di personalizzazione, risultando adatto sia ai neofiti del genere sia ai veterani che desiderano un secondo stick da viaggio. Considerando la versatilità nelle connessioni, l’ergonomia ben studiata e il software di configurazione incluso, difficilmente si può trovare di meglio in questa fascia di prezzo.

Pro: Design retrò



Ottima qualità



Personalizzabile



Multi-connessione



Prezzo competitivo

Contro: Nessun supporto PS/Xbox

Non Sanwa

Pesantezza