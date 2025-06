Due delle figure più influenti, e per certi versi contrapposte, della storia dell’informatica moderna si sono finalmente incontrate, può sembrare assurdo ma è davvero così: Bill Gates e Linus Torvalds, rispettivamente padri spirituali di Windows e Linux, non si erano mai incontrati di persona, almeno finora. A fare da testimone a questo storico incontro è una fotografia pubblicata su LinkedIn da Mark Russinovich, CTO di Microsoft Azure, che ha organizzato l’evento.

L’immagine, tanto semplice quanto simbolicamente potente, li ritrae uno accanto all’altro, sorridenti e rilassati, insieme a due pesi massimi dell’ingegneria Microsoft, Mark Russinovich stesso e David Cutler; un vero e proprio dream team dell’informatica, che sembra uscito da un libro di storia o da un sogno nerd.

Bill Gates e Linus Torvalds si incontrano dopo decenni di rivalità

Se guardiamo indietro è difficile non leggere questa cena come un momento di distensione tra due visioni del mondo opposte, da un lato la filosofia open source di Linux, costruita sulla condivisione del codice e sulla decentralizzazione delle scelte; dall’alto l’approccio proprietario e commerciale di Microsoft.

Nel frattempo però, molte cose sono cambiate, Microsoft ha aperto sempre più le porte al mondo open source, mentre Torvalds è rimasto coerente nel ruolo di custode del kernel, ma è anche apparso più sereno e meno polemico, in un contesto dove l’open source è diventato parte del mainstream.

A raccontare il dietro le quinte dell’incontro è proprio Russinovich, che su LinkedIn scrive:

Ho vissuto l’emozione più grande della mia vita, organizzando una cena per Bill Gates, Linus Torvalds e David Cutler. Linus non aveva mai incontrato Bill, e Dave non aveva mai incontrato Linus. Non sono state prese decisioni importanti sul kernel, ma forse alla prossima cena.

Il tono è ironico e disincantato, ma lascia trapelare il valore simbolico del momento, un’occasione unica per vedere insieme personalità che hanno plasmato, e continuano a influenzare, l’intero ecosistema informatico moderno.

Come prevedibile la foto ha fatto rapidamente il giro del web, generando commenti entusiasti, ironici e anche nostalgici; in molti hanno sottolineato l’incredibile concentrazione di know how in un’unica inquadratura, mentre altri si sono chiesti cosa si siano detti davvero a tavola, discussioni sul kernel? Battute sulla virtualizzazione? Aneddoti da startup anni ’90? Purtroppo, non lo sapremo mai con certezza.

Ad ogni modo questo semplice scatto ci fa riflettere su quanto sia cambiata e maturata l’intera industria, da guerre ideologiche e collaborazioni silenziose, a cene tra colleghi, magari diversi ma consapevoli del ruolo che ricoprono nella storia tecnologica del pianeta.

Al netto della componente storica e quasi emozionale di questa cena, il messaggio è chiaro, l’industria ha bisogno di collaborazione; e se due leggende viventi dell’IT come Bill Gates e Linus Torvalds possono trovarsi allo stesso tavolo, con rispetto reciproco, allora forse il futuro dell’informatica può davvero fondarsi sull’integrazione, sull’apertura e sulla memoria storica.