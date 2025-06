Dopo il successo per certi versi inaspettato (ma tutt’altro che marginale) degli occhiali smart Ray-Ban Meta, l’azienda guidata da Mark Zuckerberg punta a rafforzare ulteriormente la propria presenza nel settore dei wearable connessi al mondo della moda, e non solo. Secondo quanto emerso nelle ultime ore infatti Meta ed EssilorLuxottica sarebbero pronte a lanciare nuove versioni dei loro occhiali smart dotati di intelligenza artificiale, questa volta con i marchi Oakley e Prada, ampliano così la portata della loro collaborazione e aprendo scenari decisamente interessanti tanto per gli utenti quanto per il mercato nel suo complesso.

I futuri occhiali smart di Meta: Oakley per lo sport, Prada per la moda

La notizia è stata riportata da CNBC, che ha avuto modo di visionare alcuni documenti interni e di parlare con fonti vicine al progetto, la direzione intrapresa da Meta è chiara: dopo aver conquistato un certo pubblico con i Ray-Ban Meta, ora è il momento di diversificare e specializzarsi.

Non è un caso che gli occhiali Oakley siano pensati per un’utenza sportiva, più esigente sul piano della resistenza agli agenti atmosferici e bisognosa di un dispositivo indossabile capace di accompagnarla nelle attività più dinamiche, come lo sci, il tennis o il ciclismo, tanto per fare qualche esempio.

Secondo quanto riferito, il prezzo di questi nuovi occhiali potrebbe aggirarsi intorno ai 360 dollari, una cifra leggermente superiore rispetto ai modelli Ray-Ban ma giustificata da un design più robusto e da materiali più resistenti.

Per quel che concerne Prada l’intento è quello di puntare al segmento del lusso e dell’alta moda, sfruttando un’estetica iconica e già predisposta all’integrazione di tecnologie avanzate; diversi ex dipendenti di Meta hanno infatti evidenziato come molti modelli Prada presentino aste spesse, ideali per integrare microfoni, chip e altri componenti fondamentali per il funzionamento degli occhiali smart.

Il progetto si inserisce nel più ampio quadro di collaborazione tra Meta ed EssilorLuxottica, avviata nel 2019 e già rinnovata lo scorso ottobre con un nuovo accordo da 5 miliardi di dollari; l’intesa prevede non solo la prosecuzione della linea Ray-Ban Meta, di cui è attesa una terza generazione con display integrato entro le festività natalizie del 2025, ma anche l’estensione a nuovi marchi del vastissimo portafoglio Luxottica, che include oltre 150 brand tra cui appunto Ray-Ban, Oakley, Vogue Eyewear, Persol e, grazie alla licenza decennale rinnovata nel dicembre scorso, anche Prada, Prada Linea Rossa e Miu Miu.

In questo senso, la mossa di Meta non è soltanto un tentativo di differenziazione del prodotto, ma anche una risposta strategica alla crescente concorrenza del settore, dove anche altre realtà sono attivamente impegnate nello sviluppo di soluzioni analoghe.

Dal punto di vista tecnico i futuri occhiali dovrebbero ereditare molte delle funzionalità già presenti nei Ray-Ban Meta lanciati nel 2023, tra cui fotocamere integrate per foto e video in soggettiva, altoparlanti e microfoni per ascoltare musica o interagire con l’assistente vocale, Meta AI per fornire risposte contestuali, inviare messaggi vocali, identificare oggetti o monumenti e, se connessi ad uno smartphone, funzioni avanzate di realtà aumentata leggera (come il riconoscimento di ingredienti per ricette o l’aggiunta di commenti vocali in tempo reale).

Non è escluso tuttavia che Oakley possa introdurre funzioni specifiche dedicate agli sportivi, come il tracciamento delle performance, comandi vocali ottimizzati per l’outdoor e compatibilità con wearable da polso; Prada dal canto suo, potrebbe puntare maggiormente sull’integrazione estetica e sull’esperienza utente orientata al lifestyle e alla moda.

I numeri, come sempre, raccontano molto, secondo quanto dichiarato dal CEO di EssilorLuxottica, dal lancio della seconda generazione Ray-Ban Meta sono state vendute circa 2 milioni di unità, l’ambizioso obbiettivo è quello di portare la produzione annuale a 10 milioni di paia entro la fine del 2026; per riuscirci serve ampliare il pubblico di riferimento, ed è proprio quello che l’azienda sta facendo.

Meta ha già anticipato qualcosa attraverso il lancio del profilo Instagram Oakley | Meta, con il claim La prossima evoluzione arriverà il 20 giugno, lasciando intendere che la presentazione ufficiale del modello Oakley arriverà a breve; per quanto riguarda la linea Prada invece non ci sono ancora date precise, ma è lecito aspettarsi una presentazione entro la fine dell’anno, magari in concomitanza con il lancio della terza generazione dei Ray-Ban Meta.

Insomma, Meta sembra voler giocare d’anticipo rispetto alla concorrenza, sfruttando un ecosistema già rodato e una strategia che unisce tecnologia, moda e sport in un unico pacchetto.