Gli occhiali smart Ray–Ban Meta stanno per accogliere una nuova edizione limitata nella propria collezione: una versione trasparente che lascia intravedere i componenti tecnologici sottostanti, mettendo dunque a disposizione dei potenziali acquirenti una scelta di design che non passerà certamente inosservata.

Sebbene manchi ancora un annuncio ufficiale, una prima indiscrezione apparsa su The Verge ritiene quasi certo che la tiratura dei nuovi occhiali smart del gruppo di Zuckerberg sarà pari a circa 3000 esemplari: una proposta che – come vedremo – abbiamo però aggiornato a quota 3600 e che risulterebbe essere circa la metà di quella dell’edizione originaria (non trasparente) di Ray-Ban Meta. In ogni caso, trattandosi di un lancio globale, il risultato è che questa edizione limitata diventerà presto un’alternativa molto rara.

Al momento non sono ancora stati resi noti i prezzi di vendita né una data di disponibilità. Tuttavia, sul sito ufficiale di Meta, nella sezione AI Glasses, notiamo un banner che informa di alcune novità in arrivo, mostrando un’immagine di dettaglio dei nuovi occhiali e, sulla parte destra, un contatore che indica 0001/3600 (con ogni probabilità, un indizio della tiratura limitata di cui sopra). C’è anche la possibilità di lasciare la propria e-mail per essere avvisati dell’annuncio di lancio, che avverrà entro la fine del mese.

Il lancio rimane comunque un’inattesa novità per gli appassionati del settore, considerato che Meta non ha fatto cenno a tale innovazione stilistica nemmeno nel recente evento del Super Bowl, quando non ha lesinato maxi investimenti pubblicitari per la sua proposta in co-brand con Ray-Ban.