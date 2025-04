Le nuove funzionalità degli occhiali smart Ray-Ban Meta stanno trasformando il modo in cui interagiamo con il mondo. Meta ha recentemente annunciato un importante aggiornamento che porta la traduzione in tempo reale a tutti gli utenti, insieme a nuove opzioni di colore e funzionalità avanzate. Vediamo i dettagli.

La Traduzione in tempo reale per tutti è arrivata sui Ray-Ban Meta

La traduzione in tempo reale, una delle funzionalità più attese degli occhiali Ray-Ban Meta, è ora disponibile per tutti gli utenti in tutti i mercati dove questi dispositivi sono commercializzati. Questa funzione, inizialmente presentata al Meta Connect 2024 lo scorso ottobre e successivamente testata tramite il programma Early Access in alcuni paesi selezionati a dicembre, permette di conversare con persone che parlano inglese, francese, italiano o spagnolo, ricevendo una traduzione istantanea nella propria lingua preferita direttamente attraverso gli occhiali. La traduzione ovviamente si intende tramite audio, grazie agli speaker presenti sulle due aste laterali.

Un aspetto particolarmente utile di questa funzionalità è la possibilità di scaricare pacchetti linguistici in anticipo, consentendo l’utilizzo della traduzione in tempo reale senza necessità di connessione Wi-Fi o dati cellulari. Questo rende la funzione estremamente pratica durante i viaggi all’estero, dove l’accesso a internet potrebbe essere limitato o costoso. Immaginate di trovarvi in un piccolo villaggio italiano o in una remota località spagnola e poter comunicare efficacemente con i locali senza barriere linguistiche.

Nuove opzioni estetiche e funzionalità in arrivo

Meta ha anche introdotto nuove combinazioni di colori e lenti per il modello Skyler degli occhiali Ray-Ban Meta. Ora è possibile acquistarli in grigio lucido con lenti Transitions zaffiro, mentre il nero lucido può essere abbinato a lenti trasparenti o con tinta verde.

Oltre alle novità già disponibili, Meta ha evidenziato alcune funzionalità in arrivo. Live AI, che consente all’assistente Meta AI di vedere continuamente ciò che l’utente vede per conversazioni più naturali, sarà “presto disponibile al pubblico negli Stati Uniti e in Canada”. Anche la possibilità di “inviare e ricevere messaggi diretti, foto, chiamate audio e videochiamate da Instagram sugli occhiali”, simile alle funzionalità già disponibili tramite WhatsApp, Messenger e le app di messaggistica native di iOS e Android, arriverà a breve.

L’accesso alle app musicali come Spotify, Amazon Music, Shazam e Apple Music sta iniziando ad espandersi oltre gli Stati Uniti e il Canada. Tuttavia, la possibilità di chiedere a Meta AI di riprodurre musica o ottenere maggiori informazioni su ciò che si sta ascoltando rimarrà disponibile solo per coloro che hanno impostato l’inglese come lingua predefinita.

Meta AI, già disponibile in Italia dall’inizio di questo mese, sarà accessibile in “tutti i paesi supportati nell’UE” a partire dalla prossima settimana. L’azienda prevede inoltre di lanciare i suoi occhiali smart Ray-Ban in Messico, India ed Emirati Arabi Uniti a breve, anche se non è stata ancora annunciata una tempistica precisa.