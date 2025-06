HUAWEI WATCH FIT 4 si distingue nel panorama degli smartwatch per la sua combinazione di design ultra-sottile e autonomia di ben 10 giorni. Con uno sconto di 30€ al checkout su Amazon, questo dispositivo passa da 169€ a soli 126€, rappresentando un’opportunità interessante per chi cerca un fitness tracker completo senza compromessi sulla qualità. Il display AMOLED da 1.82 pollici e le oltre 100 modalità di allenamento lo rendono un compagno ideale per gli appassionati di fitness che non vogliono rinunciare allo stile. Vediamo nel dettaglio cosa offre questo smartwatch Huawei e perché l’offerta attuale merita attenzione.

Huawei Watch Fit 4: specifiche tecniche e design ultra-sottile

HUAWEI WATCH FIT 4 impressiona fin dal primo sguardo con le sue dimensioni compatte di 43.0 x 38.0 x 9.5 mm e un peso di appena 27 grammi (senza cinturino). La cassa in alluminio garantisce robustezza mantenendo la leggerezza, mentre il cinturino in nylon grigio assicura comfort durante l’uso prolungato.

Il cuore del dispositivo è il display AMOLED da 1.82 pollici che offre colori vividi e una luminosità eccellente anche sotto la luce diretta del sole. La tecnologia AMOLED garantisce neri profondi e un contrasto elevato, rendendo la lettura delle informazioni sempre chiara e piacevole.

Dal punto di vista delle funzionalità fitness, questo smartwatch eccelle con:

Oltre 100 modalità di allenamento per coprire ogni tipo di attività sportiva

per coprire ogni tipo di attività sportiva GPS integrato per il tracking preciso delle attività outdoor

per il tracking preciso delle attività outdoor Monitoraggio SpO2 per tenere sotto controllo i livelli di ossigeno nel sangue

per tenere sotto controllo i livelli di ossigeno nel sangue Tracking del sonno avanzato per analizzare la qualità del riposo

per analizzare la qualità del riposo Resistenza all’acqua fino a 40 metri, perfetta per nuoto e sport acquatici

La batteria da 400 mAh rappresenta uno dei punti di forza principali, garantendo fino a 10 giorni di autonomia con una singola ricarica. Questa caratteristica lo rende ideale per chi pratica sport intensamente o viaggia frequentemente senza voler pensare costantemente alla ricarica.

La compatibilità con iOS e Android assicura l’integrazione con qualsiasi smartphone, anche se manca il supporto per Google Health Connect su dispositivi Android, limitazione da considerare per chi utilizza ecosistemi Google per il fitness tracking.

Offerta Amazon: 30€ di sconto al check-out

L’offerta attuale su Amazon Italia rende HUAWEI WATCH FIT 4 ancora più appetibile. Il prezzo di listino di 169€ scende a 156€, ma applicando lo sconto di 30€ al check-Out, il prezzo finale diventa di 126€. Questo rappresenta un risparmio totale di 43€, pari al 25% di sconto sul prezzo originale.

I vantaggi dell’acquisto su Amazon includono:

Spedizione gratuita per ordini idonei

per ordini idonei 30 mesi di garanzia inclusi nella confezione

inclusi nella confezione Reso gratuito entro 30 giorni dall’acquisto

entro 30 giorni dall’acquisto Possibilità di pagamento rateale con Amazon

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte e lo sconto di 30€ viene applicato automaticamente al momento del checkout, senza necessità di codici promozionali. La disponibilità immediata garantisce la spedizione rapida, ideale per chi vuole iniziare subito a monitorare la propria attività fisica.

A 126€, HUAWEI WATCH FIT 4 si posiziona in una fascia di prezzo molto competitiva, considerando le specifiche tecniche offerte e soprattutto l’eccezionale autonomia di 10 giorni che lo distingue dalla maggior parte dei concorrenti nella stessa categoria di prezzo.

