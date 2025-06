A partire dal 1° settembre 2025 alcuni clienti WINDTRE che utilizzano servizi di rete fissa vedranno un aumento del canone mensile pari a 2 euro a causa, come comunicato ufficialmente dall’operatore, di una sopravvenuta esigenza di modifica del posizionamento dell’offerta, oltre che della necessità di continuare a fornire livelli di servizio in linea con le crescenti esigenze del mercato.

Rimodulazioni WINDTRE per la rete fissa

La variazione anticipata, come spesso accade, non coinvolgerà in modo indiscriminato tutti gli utenti, ma solo quelli che riceveranno un’apposita comunicazione personalizzata; quest’ultima sarà inclusa nel Conto Telefonico WINDTRE emesso nel mese di giugno 2025, e conterrà tutte le informazioni utili per comprendere se si rientra tra clienti interessati dalle rimodulazioni.

Come previsto dall’articolo 98-septies decies, comma 5 del D. Lgs. 207/2021 (ex art. 70, comma 4 del D. Lgs. 259/03), gli utenti che non intendano accettare l’aumento del canone possono esercitare il diritto di recesso senza penali né costi di disattivazione, o anche passare ad altro operatore, a patto che ciò avvenga entro il 31 agosto 2025.

Nel dettaglio, il diritto di recesso può essere esercitato entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione tramite Conto Telefonico, utilizzando una delle seguenti modalità:

lettera raccomandata A/R all’indirizzo Wind Tre SpA – Servizio Disdette – CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159 20152 MILANO MI

PEC all’indirizzo servizioclienti159@pec.windtre.it

telefonata al servizio clienti 159, con acquisizione della richiesta

recandosi fisicamente in uno dei punti vendita WINDTRE

utilizzando l’apposito web form disponibile sul sito ufficiale dell’operatore

In tutti i casi sarà necessario indicare come causale di recesso la dicitura Modifica delle condizioni contrattuali.

Un punto cruciale da tenere a mente riguarda i clienti che, sulla linea interessata dalla modifica, abbiano attivo un contratto per l’acquisto rateizzato di un prodotto (come ad esempio un modem, uno smartphone o altro dispositivo); in questo caso, prima di procedere con il recesso o con il passaggio ad altro operatore, sarà possibile scegliere se proseguire con il pagamento delle rate residue oppure saldarle in un’unica soluzione.

Anche questa opzione dovrà essere espressamente indicata nella comunicazione di recesso, sarà indispensabile completare la richiesta di passaggio direttamente presso il nuovo operatore, sempre entro il 31 agosto 2025.

WINDTRE si unisce così, ancora una volta, al crescente numero di operatori che negli ultimi mesi stanno ritoccando verso l’alto i costi dei servizi di rete fissa, giustificando le modifiche con l’aumento della domanda di qualità e la sostenibilità del servizio; gli utenti dovranno dunque verificare con attenzione il Conto Telefonico di giugno 2025 per sapere se sono coinvolti e, nel caso, valutare con calma quale strada intraprendere: restare e accettare l’aumento, oppure esercitare il diritto di recesso alle condizioni previste.