Iliad, l’operatore che vanta la rete fissa più veloce d’Italia secondo Ookla e secondo nPerf, ha appena lanciato una offerta fibra super completa per celebrare il settimo anniversario dall’approdo sul mercato italiano.

La nuova offerta, che come le precedenti ruota attorno al router Iliadbox dotato di tecnologia Wi-Fi 7, include tutta una serie di accessori (hardware e software) che permettono di usufruire della migliore esperienza possibile su internet, anche fuori casa. Scopriamo tutti i dettagli.

Iliad celebra il settimo anniversario in Italia con la promo iliadbox super

In questi giorni Iliad ha festeggiato il settimo anniversario in Italia e, per celebrare questo traguardo, ha deciso di “alzare l’asticella” e lanciare la nuova offerta fibra iliadbox super.

Si tratta dell’offerta fibra dell’operatore francese più completa di sempre, pensata per mettere a disposizione del cliente un kit completo per l’accesso a internet, sia in casa che fuori casa, con le più recenti tecnologie. Ecco il contenuto dell’offerta:

Connessione in fibra ottica (tipo FTTH) con download fino a 5 Gbit/s o fino a 1 Gbit/s in Wi-Fi e upload fino a 700 Mbit/s)

(tipo FTTH) con download fino a 5 Gbit/s o fino a 1 Gbit/s in Wi-Fi e upload fino a 700 Mbit/s) Chiamate illimitate in Italia e verso più di 60 destinazioni internazionali

e verso più di 60 destinazioni internazionali Router iliadbox con tecnologia Wi-Fi 7 gestibile dall’app iliadbox connect

gestibile dall’app iliadbox connect 2 iliad wifi extender inclusi (con tecnologia Wi-Fi 7) per far sì che la rete Wi-Fi copra tutta la casa

(con tecnologia Wi-Fi 7) per far sì che la rete Wi-Fi copra tutta la casa Saponetta Wi-Fi con SIM dati (senza costi aggiuntivi) per navigare anche in viaggio con la rete 4G di Iliad

(senza costi aggiuntivi) per navigare anche in viaggio con la rete 4G di Iliad Antivirus McAfee Multi Access , un sistema di protezione avanzata da virus, malware e altre minacce online che può coprire un massimo di cinque dispositivi (tra smartphone, tablet e computer)

, un sistema di protezione avanzata da virus, malware e altre minacce online che può coprire un massimo di cinque dispositivi (tra smartphone, tablet e computer) Funzioni di intelligenza artificiale con Le Chat Pro (di Mistral AI) incluse per sei mesi; tra le funzioni rientrano botta/risposta con linguaggio naturale, funzioni assistenziali, funzioni di ricerca e analisi documentale, generazione delle immagini, supporto al coding.

L’offerta iliadbox super, che secondo quanto dichiarato dall’operatore francese dovrebbe avere un valore superiore ai 60 euro/mese, è proposta a un prezzo decisamente vantaggioso, soprattutto per i già clienti mobile dell’operatore (con un’offerta da almeno 9,99 euro/mese) che potranno usufruirne al prezzo promozionale di 29,99 euro/mese.

I non clienti mobile, invece, potranno attivare la nuova offerta al costo leggermente più alto di 34,99 euro/mese. In entrambi i casi, vige la classica politica dell’operatore francese del “prezzo mensile bloccato per sempre”.

Per attivare la nuova offerta in fibra iliadbox super di Iliad che include router Wi-Fi 7, due Wi-Fi externder, “saponetta” Wi-Fi con SIM dati, protezione McAfee multi access e le chat pro di Mistral AI, o semplicemente nel caso in cui vogliate saperne di più, potete seguire il seguente link:

Scopri e attiva l’offerta fibra “iliadbox super” di Iliad