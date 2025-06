Brutte notizie in arrivo per i clienti di rete fissa TIM che usufruiscono dell’offerta TIMVISION Intrattenimento, a partire dal 1° agosto 2025 il costo mensile subirà un aumento di 3 euro al mese IVA inclusa, passando dagli attuali 7 euro a 10 euro al mese. Una modifica contrattuale che, come spesso accade, è giustificata da mutate condizioni di mercato e che impatterà esclusivamente sull’offerta legata ai contenuti televisivi, senza modificare eventuali promozioni già attive.

Rincari in arrivo per TIMVISION Intrattenimento

Il rincaro coinvolgerà tutti i clienti di rete fissa TIM che hanno attivo TIMVISION Intrattenimento in abbinamento alla propria offerta fibra o ADSL, e che non rientrano in particolari promozioni. Per evitare fraintendimenti TIM ha già provveduto a informare i clienti interessati attraverso un messaggio dedicato inserito nella fattura TIM di giugno 2025, nella quale è stato esplicitato l’aumento mensile previsto.

Chi non fosse sicuro di quale profilo attivo abbia o di quale promozione goda attualmente, può facilmente verificare le condizioni economiche attuali della propria offerta consultando la sezione Dettaglio dei Costi nella fattura TIM, attraverso l’area riservata MyTIM, oppure contattando il servizio clienti al numero 187.

Come previsto dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche (art. 98-septies decies, comma 5), gli utenti che non intendano accettare la variazione hanno la possibilità di recedere senza costi né penali, entro e non oltre il 31 agosto 2025, attraverso due modalità: recesso dalla sola offerta TIMVISION Intrattenimento, oppure recesso dall’intero contratto di rete fissa TIM.

TIM mette a disposizione diversi canali per formalizzare il recesso:

dall’Area Clienti MyTIM (previa registrazione);

scrivendo all’indirizzo TIM – Servizio Clienti – Casella Postale 111 – 00054 Fiumicino (Roma);

inviando una PEC all’indirizzo DISATTIVAZIONI_TIMVISION_CLIENTIPRIVATI@PEC.TELECOMITALIA.IT;

chiamando il Servizio Clienti 187;

recandosi in un negozio TIM.

Per chi sceglie il recesso via posta o PEC è importante allegare una fotocopia del documento d’identità del titolare del contratto e indicare nell’oggetto della comunicazione Modifica delle condizioni contrattuali.

Nel caso in cui si disponga di un TIMVISION Box in comodato d’uso gratuito, al momento della disdetta si riceverà via email la comunicazione con le istruzioni e l’etichetta precompilata per la restituzione; la procedura prevede la stampa in due copie dell’etichetta, il confezionamento del decoder con tutti gli accessori, l’inserimento di una copia dell’etichetta nel pacco e la spedizione a proprie spese con un operatore logistico a scelta.

Attenzione, la mancata restituzione comporta il pagamento del dispositivo secondo la seguente tariffazione:

69€ entro il primo anno di abbonamento



39€ dal secondo anno



19€ dal terzo anno



10€ dal quarto anno in poi



È possibile evitare la restituzione del decoder semplicemente attivando una nuova offerta TV a pagamento TIM prima della spedizione, anche dopo il recesso.

Se invece si dispone di un decoder a noleggio o acquistato a rate, le condizioni variano: per il noleggio si può cessare in ogni momento restituendo l’apparato, per il pagamento a rate si può scegliere se continuare a pagare l’importo residuo o saldare in un’unica soluzione.

L’aumento di 3 euro al mese per TIMVISION Intrattenimento rappresenta un ulteriore segnale di come i contenuti televisivi in streaming (specie quelli integrati in offerte di rete fissa) stiano seguendo un trend di costante rincaro, come già visto anche in diverse altre occasioni; gli utenti dovranno quindi valutare attentamente se i contenuti offerti giustificano il nuovo costo mensile, o se conviene sfruttare la finestra temporale per recedere evitando costi aggiuntivi o legami contrattuali non più convenienti.