Samsung Odyssey OLED G9 G91SD ha ridefinito gli standard dei monitor gaming ultra-wide, e ora diventa ancora più interessante grazie al coupon APPDAYS che porta il prezzo a soli 764,15€ invece dei consueti 999€. Parliamo di un risparmio significativo su uno dei monitor OLED più apprezzati del 2024, caratterizzato da un pannello da 49 pollici con risoluzione Dual QHD 5120×1440 e refresh rate di 144Hz. Un’opportunità da non perdere per chi cerca un’esperienza di gioco immersiva senza compromessi.

Segui Samsung Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Samsung Odyssey OLED G9: specifiche tecniche da primato

Samsung Odyssey OLED G9 G91SD rappresenta l’eccellenza nel settore dei monitor gaming ultra-wide. Il cuore del dispositivo è il pannello OLED da 49 pollici con risoluzione Dual QHD (5120×1440 pixel) e aspect ratio 32:9, che offre uno spazio di lavoro equivalente a due monitor QHD affiancati. La curvatura 1800R avvolge il campo visivo dell’utente, creando un’esperienza immersiva particolarmente apprezzata nei giochi racing e negli FPS.

Le prestazioni gaming sono garantite dal refresh rate di 144Hz abbinato a un tempo di risposta di appena 0.03ms, valori che eliminano qualsiasi traccia di motion blur anche nelle scene più concitate. La tecnologia OLED assicura contrasti infiniti, neri perfetti e una gamma cromatica estesa che rende ogni dettaglio visivo straordinariamente realistico.

Dal punto di vista della connettività, il monitor include:

HDMI 2.1 per console di nuova generazione

per console di nuova generazione DisplayPort per PC gaming

per PC gaming Micro HDMI per dispositivi portatili

per dispositivi portatili Supporto FreeSync Premium Pro e G-Sync Compatible

La compatibilità con le tecnologie di sincronizzazione adattiva elimina tearing e stuttering, garantendo fluidità costante indipendentemente dalla configurazione hardware utilizzata.

Coupon APPDAYS per un ottimo prezzo

Il coupon APPDAYS trasforma Samsung Odyssey OLED G9 G91SD in un affare straordinario. Dal prezzo solito di 999€, si scende a 764,15€: si tratta di una delle riduzioni più significative mai applicate a questo monitor premium. È inoltre presente la promo Trade Up per un risparmio ulteriore di 100€: qui tutte le info

L’offerta è disponibile direttamente sul sito ufficiale Samsung e include la spedizione gratuita e la garanzia ufficiale di 2 anni. Il coupon deve essere applicato durante il checkout e la promozione ha disponibilità limitata, rendendo necessario agire rapidamente per non perdere l’opportunità.

Considerando che monitor OLED di dimensioni simili di altri brand superano facilmente i 1.000€ anche in offerta, il prezzo attuale di Samsung Odyssey OLED G9 rappresenta un rapporto qualità-prezzo eccezionale per chi desidera il meglio della tecnologia display applicata al gaming.

Per non perdere le migliori offerte sulla tecnologia, iscrivetevi al canale Telegram PrezziTech https://t.me/prezzitech per ricevere in tempo reale le promozioni più vantaggiose ed ErroriBomba https://t.me/erroribomba per errori di prezzo e sconti incredibili su qualsiasi prodotto.