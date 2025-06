AOC amplia il proprio catalogo di monitor da gaming e presenta sul mercato italiano tre nuovi modelli che di sicuro non passeranno inosservati agli occhi dei gamer, soprattutto all’utenza che bazzica la fascia bassa.

L’azienda infatti colloca questi display nella serie AOC Gaming G4/G42, soluzioni che, per i meno ferrati in materia, sono state sempre caratterizzate da un ottimo rapporto qualità/prezzo.

I fiammanti AOC Gaming Q25G4SR, Q27G4ZR e Q27G42ZE vanno proprio in questa direzione e come vedremo si fanno notare soprattutto per un’ottima frequenza di aggiornamento, abbinata probabilmente alla risoluzione attualmente più di moda. Ma vediamo tutto in dettaglio.

AOC Gaming serie G4: il mix perfetto tra prestazioni e prezzo

Ideati e realizzati per sposare le esigenze dei gamer competitivi, i monitor annunciati da AOC sono guidati dal modello AOC GAMING Q25G4SR, un display compatto da 24,5″ con risoluzione Quad-HD (2500x1440P) e una frequenza di aggiornamento di ben 300 hertz.

Vista la diagonale del display, non sorprende che questo monitor abbia un’ottima densità dei pixel (119,89 PPI), mentre parlando di pannello, siamo di fronte a un Fast IPS capace di un tempo di risposta GtG pari a 1 ms e un MPRT che arriva a 0,3 ms. Non manca ovviamente uno stand ergonomico e regolabile, senza dimenticare la tecnologia Motion Blur Reduction (MBR), certificazione VESA DisplayHDR 400 e le due porte HDMI 2.1 (c’è anche una Display Port 1.4).

Per chi vuole risparmiare un po’, ma neanche in modo eccessivo come vedremo, AOC propone due alternative, entrambe da 27″ e, al pari del Q25G4SR, con risoluzione Quad-HD (o 2K se preferite). Si parte con AOC Q27G4ZR, un pannello ad alto refresh-rate dove la frequenza di aggiornamento arriva a 240 Hz (comunque buona), con possibilità di overclocking fino a 260 Hz.

Il resto delle specifiche tecniche non differisce dalla variante da 24,5″ vista sopra, quindi presumiamo che il pannello sia quantomeno lo stesso. Oltre allo stand ergonomico, alla certificazione VESA DisplayHDR 400 e al supporto MBR, questo modello include anche due porte HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 e casse da 2 watt integrate; rimangono invariati anche i valori relativi al tempo di risposta, rispettivamente 1ms (GtG) e 0,3 ms (MPRT).

Per i giocatori ancora più attenti al budget, l’opzione del produttore è rappresentata dal modello Q27G42ZE. Questa soluzione offre le stesse prestazioni di base del Q27G4ZR, con una frequenza di aggiornamento di 240 Hz (fino a 260 Hz) e specifiche del pannello Fast IPS quasi identiche. Manca la certificazione VESA DisplayHDR 400 (luminosità 300 cd/m²), l’HDMI è alla revisione 2.0 e anche il supporto è leggermente meno elaborato, capace solo di essere inclinato.

Tra le caratteristiche comuni dei nuovi monitor AOC ritroviamo tutti gli strumenti e funzionalità proprietarie messe in campo dall’azienda:

Shadow Control per trovare i nemici in agguato nell’oscurità (gestendo le ombre)

per trovare i nemici in agguato nell’oscurità (gestendo le ombre) Game Color per regolare la saturazione per una visibilità ottimale e la sovrapposizione del mirino

per regolare la saturazione per una visibilità ottimale e la sovrapposizione del mirino Dial Point per aiutare i giocatori a mirare con precisione

per aiutare i giocatori a mirare con precisione Modalità Low Input Lag e supporto Motion Blur Reduction (MBR)

Software di gestione G-Menu

Design frameless su tre lati e finitura opaca

Supporto VESA 100 x 100 mm

Nonostante siano dei monitor per giocare, l’azienda ha condiviso anche i dati tecnici relativi alla resa cromatica dei pannelli Fast IPS adoperati sui nuovi modelli. Oltre ai classici angoli di visione sino a 180°, tipici degli IPS, i modelli Q25G4SR e Q27G4ZR coprono il 114% dello spazio colore sRGB, mentre il modello Q27G42ZE risulta ancora meglio e copre il 123,6% dell’area sRGB.

Disponibilità e prezzi dei nuovi monitor AOC Gaming

I nuovi monitor da gaming AOC sono già disponibili sul sito del produttore e presso i maggiori rivenditori di settore, compreso Amazon Italia. Riguardo i prezzi ufficiali, ecco quelli comunicati da AOC: