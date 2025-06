Nuovo aggiornamento in distribuzione per quattro smartwatch (o sportwatch, se preferite) firmati Suunto: si tratta in particolare di Suunto Race, Suunto Race S, Suunto Vertical e Suunto 9 Peak Pro, che accolgono la versione 2.43.8. Scopriamo insieme tutte le novità in arrivo.

Le novità dell’aggiornamento 2.43.8 per Suunto Race, Race S, Vertical e 9 Peak Pro

Suunto sta distribuendo il firmware 2.43.8 per alcuni dei suoi smartwatch di fascia alta, mettendo a disposizione nuove funzionalità per la corsa, una gestione GNSS più intelligente e non solo. Coinvolti in particolare i modelli Suunto Race, Race S, Vertical e 9 Peak Pro, con un rollout graduale.

Una delle novità probabilmente più interessanti è costituita dalla rinnovata modalità di corsa su pista all’aperto: ora è possibile selezionare la corsia per la pista da 400 metri e impostare lunghezze di pista personalizzate da 200 a 400 metri. Il changelog segnala che l’ottimizzazione GNSS avviene da ora ogni notte tramite rete wireless, così da migliorare il tracciamento del percorso senza richiedere aggiornamenti manuali; c’è anche l’integrazione di nuovi stili di mappe invernali (che dovrebbe rendere più semplice orientarsi sui sentieri innevati, dove l’altitudine e il contrasto possono risultare più difficili da interpretare con lo stile standard), ma entrambe le ultime novità non riguardano il modello 9 Peak Pro.

Inoltre, Suunto offre un’ampia gamma di nuovi campi dati possibili da aggiungere nella personalizzazione della modalità sport. In particolare, si tratta dei campi relativi a durata di ZoneSense in modalità aerobica, anaerobica e in VO2Max, durata del giro precedente, ritmo medio del giro precedente, frequenza cardiaca media del giro precedente, potenza media del giro precedente, ritmo medio e potenza media dell’attività attuale, durata della salita del giro, durata della discesa del giro, durata della salita e della discesa, tempo di spostamento, tempo totale, tempo di riposo, tempo di pausa, tempo di riposo nel nuoto, ritmo medio nel canottaggio, temperatura prevista, vento previsto, direzione della bussola, zona cardiaca attuale, zona di potenza attuale, zona di andatura attuale, ore di batteria, percentuale di batteria e potenza del segnale GPS.

L’aggiornamento è in distribuzione su Suunto Race, Race S, Vertical e 9 Peak Pro in modo graduale: potrebbe volerci qualche giorno prima di vederlo arrivare al vostro polso.