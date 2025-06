A inizio mese, il team di WhatsApp ha rilasciato un aggiornamento dell’app per dispositivi iOS che ha portato con sé tre novità: la selezione parziale del testo di un messaggio e le chat vocali in tutti i gruppi, nuove opzioni di colore per la personalizzazione delle chat.

Negli ultimi giorni, l’app ha ricevuto un nuovo aggiornamento che ha introdotto una funzionalità che sarà sicuramente apprezzata da coloro che utilizzano con assiduità gli Aggiornamenti di Stato: invece di condividere un’immagine per storia o creare un collage di foto tramite app esterne, è ora possibile sfruttare la “nuova” funzionalità Layout.

WhatsApp per iOS porta i Layout negli Aggiornamenti di Stato

Il team di sviluppo di WhatsApp ha avviato il rilascio di una funzionalità, anticipata qualche tempo fa ai beta tester della versione in anteprima dell’app per Android, sul canale stabile, anche per gli utenti iOS.

La nuova funzionalità investe gli Aggiornamenti di Stato e permette agli utenti di condividere nello stato più immagini rese come collage, un po’ come già avviene su Instagram con la funzionalità Layout. È un po’ scontato, dato che si parla di un’altra app del gruppo Meta, ma anche la funzionalità che giunge su WhatsApp si chiama Layout e, come potete vedere dalla seguente immagine, viene proposta nella schermata per l’aggiunta di un nuovo aggiornamento di stato.

Effettuando un tap su Layout, potremo scegliere da due a sei foto per comporre il collage che vogliamo condividere nell’aggiornamento di stato. Premendo “Avanti“, accediamo alla schermata successiva dove ci vengono proposte sei diverse tipologie di layout (la predefinita è quella più adatta al numero di immagini selezionate dalla galleria).

Come potrete notare dalla seguente galleria, abbiamo opzioni con due immagini (una sopra l’altra), con tre immagini (o una sopra l’altra, o una sopra e due più piccole sotto), con quattro immagini (due sopra e due sotto), con cinque immagini (due piccole sopra, una larga in mezzo, due piccole sotto) e con sei immagini (tre file da due).

La nuova funzionalità Layout è già in rollout per tutti gli utenti che eseguono sul proprio iPhone almeno la versione 2.25.17.81 di WhatsApp per iOS. Questa novità non è stata menzionata nel changelog fornito dal team di sviluppo (che parla di correzioni di bug, ottimizzazione delle prestazioni e miglioramenti all’esperienza utente).

Come scaricare o aggiornare WhatsApp per iOS

Per non rischiare di perdervi le ultime novità introdotte dal team di sviluppo, vi consigliamo comunque di mantenere aggiornata l’app di WhatsApp: per farlo, vi basterà verificare la presenza di aggiornamenti tramite l’App Store di Apple o, in alternativa, raggiungere la pagina dell’applicazione tramite questo link.

Sfortunatamente, il programma beta tramite TestFlight di WhatsApp per iOS è attualmente al completo, anche se qualche giorno fa erano disponibili alcuni slot per accedervi. Pertanto, solamente i pochi fortunati che già eseguono WhatsApp Beta potranno aggiornarla ed accogliere la nuova funzionalità.