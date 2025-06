WhatsApp per iOS, il client della popolare app di messaggistica per gli iPhone di Apple, ha recentemente ricevuto un nuovo aggiornamento che ha portato con sé alcune novità, già disponibili per tutti gli utenti.

In realtà, per due di queste la distribuzione era partita con l’aggiornamento subito precedente; la terza, una bella novità sul fronte della personalizzazione, è invece inedita e non viene menzionata nel changelog fornito dal team di sviluppo.

WhatsApp per iOS: scopriamo le ultime novità

WhatsApp per iOS si è recentemente aggiornato alla versione 2.25.17.76 e, consultando il changelog fornito sulla pagina dell’app all’interno dell’App Store, possiamo scoprire la presenza di due novità già disponibili per tutti gli utenti.

Selezione parziale del testo di un messaggio e chat vocali in tutti i gruppi

La prima è la possibilità di selezionare e copiare solo una porzione di un messaggio di testo, ricevuto o inviato che sia: per farlo, basta effettuare una pressione prolungata sul messaggio specifico e, quando compare la sfocatura intorno al messaggio, procedere con la normale selezione del testo spostando i cursori prima di selezionare una delle opzioni disponibili (Copia, Cerca info e Condividi…).

La seconda novità segnalata dal changelog, già presente in realtà da qualche tempo, riguarda le chat di gruppo che hanno accolto le chat vocali a prescindere dalla dimensione del gruppo stesso. In precedenza, questa funzionalità era disponibile solo per quei gruppi con più di 32 partecipanti.

Per sfruttarla, basta effettuare uno swipe verso l’alto all’interno della chat e attendere che si apra la chat vocale: essa verrà mostrata come pop-up a comparsa dal basso; gli utenti potranno scegliere di disattivare il microfono, salutare gli altri partecipanti o abbandonare la chat vocale.

Arrivano 18 nuove opzioni per il “Colore della chat”

La terza novità di giornata non è in realtà suggerita dal changelog che accompagna la versione 2.25.17.76 della popolare app di messaggistica ma siamo sicuri che farà felici gli amanti della personalizzazione.

Il team di WhatsApp ha aggiunto 18 nuove opzioni di colore al menù Colore della chat, quello che consente di personalizzare gli elementi della conversazione (effettuando un tap sul nome dell’interlocutore o del gruppo e selezionando “Tema della chat > Colore”). Con questa aggiunta, il totale dei “colori” a disposizione tra cui gli utenti possono scegliere sale a 38.

Come scaricare o aggiornare WhatsApp per iOS

Per non rischiare di perdervi le ultime novità introdotte dal team di sviluppo, inclusi i temi personalizzabili per le chat, vi consigliamo di mantenere aggiornata l’app di WhatsApp per iOS: per farlo, vi basterà verificare la presenza di aggiornamenti tramite l’App Store di Apple o, in alternativa, raggiungere la pagina dell’applicazione tramite questo link.