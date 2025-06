Dopo le anticipazioni dello scorso marzo, è finalmente arrivato il momento di scoprire ufficialmente la nuova Nissan LEAF. La city car elettrica diventa un crossover e arriva alla terza generazione: scopriamo tutti i dettagli diffusi, tra batterie, motori, interni, tecnologia, sicurezza e disponibilità.

Ecco la nuova Nissan LEAF: la terza generazione sta arrivando

Secondo le parole di Nissan, la nuova LEAF è progettata per integrarsi perfettamente nell’ecosistema elettrico, e offre caratteristiche in grado di attrarre anche i clienti che finora hanno acquistato solo vetture con motore termico. Tra queste ultime l’ampia autonomia (fino a 604 km), l’alta velocità di ricarica (fino a 417 km in 30 minuti), la ricca dotazione tecnologica, il comfort e la sicurezza.

Dal suo debutto nel 2010, la LEAF ha venduto circa 700.000 unità a livello globale, guadagnandosi un posto nella storia come il primo veicolo elettrico al mondo per il mercato di massa. Il nuovo modello vuole inaugurare un nuovo capitolo, restando fedele alle radici ma puntando a soddisfare le esigenze dei clienti moderni. “Con la nuova LEAF, offriamo un veicolo elettrico che unisce design elegante, autonomia straordinaria, sicurezza e il meglio dell’innovazione Nissan nel segmento“, ha dichiarato Arnaud Charpentier, Region Vice President, Marketing & Mobility, Nissan AMIEO. “Siamo entusiasti di vedere al più presto la terza generazione di questa iconica vettura sulle strade europee“.

Design

La nuova Nissan LEAF è stata progettata presso il Global Design Studio Nissan di Atsugi, in Giappone, e propone linee esterne eleganti e slanciate, con un coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,25, a vantaggio di prestazioni e autonomia. Offre maniglie delle portiere a filo, linea del tetto filante, sottoscocca piatto, superfici scolpite e caratteristici gruppi ottici anteriori e posteriori che conferiscono un aspetto moderno e high-tech.

Le dimensioni restano compatte (435 x 181 x 155 cm, con un passo di 269 cm), ideali per la guida cittadina, e sono previsti sette colori per gli esterni, tra cui l’esclusivo turchese “LEAF – Luminous Teal“; i rivestimenti interni sono invece disponibili in nero o bianco con accenti viola. Il bagagliaio offre 437 litri di spazio di carico VDA, ed è studiato per risultare facilmente accessibile grazie al portellone elettrico.

Tutte le versioni offriranno un design dei cerchi ottimizzato per garantire prestazioni aerodinamiche e stile: a disposizione ci saranno cerchi in lega da 18 pollici con pneumatici 195 sulla versione base, cerchi in lega da 18 pollici con pneumatici 215 sulla versione intermedia e cerchi in lega da 19 pollici con pneumatici 235/45R19 sulla versione top di gamma. Il design dei cerchi in lega da 18 pollici presenta un riferimento al motivo “Ni-San”, che riprende i fanali posteriori 3D.

“Per la terza generazione di LEAF abbiamo introdotto una nuova espressione per il design elettrico: sicuro e moderno, con l’inconfondibile DNA Nissan“, ha commentato Giovanny Arroba, Vice President, Nissan Design Europe. “La silhouette aerodinamica, i fari distintivi e i dettagli interni accuratamente realizzati riflettono una profonda comprensione di ciò che i clienti europei di veicoli elettrici moderni apprezzano, non solo in termini di funzionalità, ma anche di stile ed emozioni“.

Motori e tecnologia

La LEAF di terza generazione si basa sulla piattaforma CMF-EV ed è pensata sia per gli spostamenti cittadini sia per i viaggi più lunghi. Proprio per questo sarà proposta in due versioni, pensate per soddisfare le esigenze di tutti. La versione standard prevede un motore da 130 kW (177 cavalli) e 345 Nm di coppia, capace di portare la vettura alla velocità massima di 160 km/h e di accelerare a 0 a 100 km/h in 8,6 secondi: in questo caso la batteria è da 52 kWh e offre un’autonomia fino a 436 km (WLTP).

La versione “estesa” prevede un motore da 160 kW (218 cavalli) e 355 Nm di coppia: la velocità resta sempre di 160 km/h, ma lo 0-100 è più breve (7,6 secondi); questo modello integra una batteria da 75 kWh e può arrivare a 604 km di autonomia (WLTP).

La ricarica rapida in corrente continua fino a 150 kW fa recuperare fino a 417 km in 30 minuti, e secondo i dati l’autonomia autostradale arriva a oltre 330 km a 130 km/h. Nissan vuole infatti permettere di percorrere lunghe distanze in tempi paragonabili a quelli dei veicoli con motore termico. Non manca la ricarica in corrente alternata fino a 11 kW. Il sistema intelligente di gestione termica della batteria funziona in tandem con il navigatore Route Planner di Google Maps, e la simbiosi fra i due sistemi permette di identificare le stazioni di ricarica lungo il percorso e di impostare la temperatura ottimale per la ricarica.

La LEAF è dotata di funzionalità Vehicle-to-Load (V2L), che consente di ricaricare o alimentare una vasta gamma di dispositivi esterni di piccole e medie dimensioni; grazie a un adattatore, i clienti potranno utilizzare la porta di ricarica V2L esterna per erogare fino a 3,6 kW di potenza elettrica. La nuova vettura è inoltre compatibile con la tecnologia Vehicle-to-Grid (V2G), che in futuro permetterà di reimmettere l’energia immagazzinata nella rete elettrica, così da ridurre i costi energetici e contribuire a un sistema energetico più stabile e sostenibile.

“La nuova LEAF riflette il nostro impegno nel fornire veicoli elettrici che superano le aspettative dei clienti, non solo in termini di autonomia, prestazioni e tecnologia, ma anche per quanto riguarda la loro perfetta integrazione nella vita quotidiana“, ha dichiarato Clíodhna Lyons, Region Vice President, Product and Services Planning, Nissan AMIEO. “La nuova generazione di LEAF, più intelligente, più connessa e più performante, è la vettura ideale per la nuova generazione di clienti“.

La LEAF propone la suite di Google integrata, che permette di accedere ai servizi Google Maps, Assistant e Play Store direttamente dagli schermi da 14,3 pollici. A disposizione comandi vocali per navigatore, climatizzatore, dispositivi multimediali e non solo, così come l’app NissanConnect Services, con la quale è possibile interagire da remoto con la vettura per verificare lo stato della batteria, gestire la ricarica, regolare la temperatura dell’abitacolo, pianificare il prossimo viaggio sul navigatore e tanto altro.

Sicurezza

La nuova LEAF dispone di sospensioni MacPherson sull’asse anteriore e multi-link sul posteriore, una combinazione pensata per offrire comfort, equilibrio e controllo, sia nel traffico cittadino che nelle lunghe percorrenze.

Non mancano ovviamente tecnologie innovative di assistenza alla guida, integrate per rendere ogni viaggio non solo più comodo, ma anche più sicuro. A bordo troviamo innanzitutto ProPILOT Assist con Navi-link, che mantiene la vettura all’interno della corsia e alla distanza di sicurezza dal veicolo che precede; può leggere i segnali stradali e adattare automaticamente la velocità, acquisire i dati dal navigatore e regolare la velocità nelle curve o sulle rampe autostradali.

L’e-Pedal Step con frenata rigenerativa regolabile promette una guida comoda e fluida utilizzando un solo pedale. I livelli di rigenerazione sono regolabili dal guidatore tramite leve al volante o automaticamente tramite il sistema Intelligent Distance Control (che si basa sulle condizioni del traffico).

Tramite quattro telecamere perimetrali, l’Around View Monitor riproduce sul display centrale dell’Infotainment una vista dall’alto a 360° della vettura: il sistema è stato migliorato con la funzione 3D, che permette anche di selezionare singolarmente una delle 8 viste tra anteriore, posteriore, le 2 laterali e quelle dei 4 angoli della vettura, per individuare con maggiore dettaglio eventuali ostacoli. La telecamera frontale riproduce inoltre le immagini delle ruote anteriori e la porzione di strada circostante, come se il guidatore guardasse attraverso il vano motore e il cofano trasparenti: l’ideale per effettuare manovre precise in luoghi stretti.

La dotazione include poi cruise control intelligente, sistema di assistenza al mantenimento della corsia e sistema di monitoraggio del conducente.

Disponibilità

La nuova Nissan LEAF viene prodotta nello stabilimento Nissan di Sunderland, nel Regno Unito. Si tratta di uno degli impianti di produzione più avanzati d’Europa e costituisce un pilastro fondamentale del progetto Nissan EV36Zero, l’Electric Vehicle Hub che darà vita al primo ecosistema EV completamente integrato al mondo, per la produzione di veicoli elettrici, batterie ed energia rinnovabile.

Gli ordini della nuova vettura partiranno il prossimo autunno, con le prime consegne previste per la primavera del 2026. Purtroppo per il momento non sono stati diffusi dettagli sui prezzi, ma confidiamo che Nissan si sbottonerà nei prossimi mesi.