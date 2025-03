Nissan ha annunciato le novità che vedremo in Europa (e non solo) nei prossimi due anni, parte della visiona a lungo termine Ambition 2030, con cui l’azienda punta a rafforzare la propria strategia di elettrificazione.

Si parte con il ritorno della Nissan MICRA, best seller del costruttore giapponese, che tornerà in veste tutta nuova sotto forma di city car 100% elettrica; le altre novità per il Vecchio Continente sono rappresentate dalla terza generazione di Nissan LEAF, da una nuova generazione del propulsore e-POWER che spingerà la Nissan QASHQAI e dalla terza generazione di Nissan JUKE, crossover compatto anch’esso 100% elettrico.

Le novità per l’Europa della casa giapponese

Nella giornata di ieri, Nissan ha svelato quelle che sono le novità attese tra 2025 e 2026 in Europa: tre modelli di nuova generazione (tra cui un gradito ritorno) totalmente elettrici e una nuova generazione anche per il propulsore e-POWER.

Le novità vengono così descritte da Leon Dossers, vicepresidente regionale della divisione Sales & Marketing dell’azienda:

“Le novità della gamma Nissan presentate oggi sono parte della nostra strategia di elettrificazione in Europa. Tutti i nuovi modelli condividono il DNA Nissan, caratterizzato da design accattivante, tecnologie innovative e intuitive e da una serie di vantaggi in grado di consolidare la nostra base di clienti e attrarne di nuovi.”

Ritorna la Nissan MICRA e sarà 100% elettrica

La prima di queste novità ad arrivare sul mercato sarà la Nissan MICRA, pronta a “ritornare” in grande stile dopo la dismissione della quinta generazione avvenuta nel 2023.

La vettura continuerà a essere una city-car compatta e manterrà il DNA delle generazioni precedenti ma risulterà più elegante e, soprattutto, sarà al 100% eletrica: saranno due le opzioni disponibili per la batteria (40 o 52 kWh) per garantire oltre 400 km di autonomia. La vettura sarà prodotta a Douai (Francia) mentre la commercializzazione sul mercato europeo è prevista entro la fine del 2025.

C’è spazio per la Nissan LEAF di terza generazione

La prima auto full electric della casa giapponese attende una nuova gioventù: in questo 2025 giungerà infatti alla terza generazione che rappresenterà un taglio netto con il passato.

Da classica berlina a due volumi, la nuova Nissan LEAF diventa un vero e proprio crossover, adatto alle famiglie ma senza rinunciare alla stilosità: per la prima volta saranno disponibili tetto panoramico e cerchi in lega da 19 pollici. La vettura è stata sviluppata sulla piattaforma CMF-EV e verrà prodotta a Sunderland (Regno Unito).

Nuova generazione del propulsore e-POWER per la Nissan QASHQAI

Il propulsore ibrido e-POWER, caratterizzato dal fatto che la spinta del veicolo avviene esclusivamente grazie al motore elettrico (con il termico che serve solo a produrre energia), aspetta la nuova generazione (a tre anni dalla prima) per abbattere ulteriormente consumi ed emissioni.

L’altro obiettivo di Nissan è quello di migliorare il propulsore sul fronte della silenziosità, in modo da avvicinare l’esperienza di guida a quella 100% elettrica anche su una soluzione ibrida.

Nissan JUKE (100% elettrico) di terza generazione, arriverà nel 2026

Nel 2026 arriverà poi la terza generazione di Nissan JUKE, auto per la quale l’azienda non ha mostrato una vera foto a “luci accese” come per le altre due novità, limitandosi a mostrarla senza fari puntati in un’immagine di gruppo (è quella a sinistra nell’immagine di copertina).

Il crossover compatto sarà 100% elettrico e si baserà sulla concept car Hyper Punk che l’azienda ha mostrato a fine 2023 in occasione del Japan Mobility Show (potete vederla nell’immagine sottostante).

Tante novità anche fuori dall’Europa e coinvolgono il marchio INFINITI

Non solo Europa: le novità della casa giapponese, in termini di nuovi modelli e nuove tecnologie, coinvolgono anche il resto del mondo e includono novità a marchio INFINITI (brand di lusso dell’azienda). Di seguito riportiamo le novità attese, mercato per mercato, tra 2025 e 2026:

USA e Canada Oltre 10 nuovi modelli nei segmenti chiave Nuove tecnologie EV e ibride Nuovi modelli a marchio INFINITI

America Latina Lancio di nuovi modelli (pick-up robusto, SUV compatto, berlina accessibile) Nuovo X-Trail con propulsore e-POWER

Giappone Verranno rinnovati i modelli chiave Verranno introdotti propulsori elettrificati di nuova generazione

Medio oriente Novità per la gamma NISMO (modelli spinti dell’azienda) Novità per la gamma INFINITI

India Due nuovi modelli (MPV e SUV compatto)

Oceania Nuovi veicoli (due veicoli EV, un nuovo pick-up, nuovo Patrol) e-POWER di terza generazione

Africa Lancio di nuovi veicoli su alcuni mercati.



Concludiamo con le parole di Guillaume Cartier, Chief Performance Officer presso Nissan: