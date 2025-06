CHUWI UBox punta forte sul rapporto qualità-prezzo, offrendo prestazioni super interessanti a un prezzo contenuto. Non è solo il prezzo a essere contenuto, considerando che si tratta di un mini PC e, di conseguenza, è un computer che possiamo piazzare praticamente ovunque.

Oggi è possibile acquistare questo mini PC a poco più di 200 euro sul portale di AliExpress che, per celebrare l’arrivo dell’estate, ha attivato un’interessante promozione che permette di risparmiare belle somme (fino all’80%) su prodotti provenienti da qualsiasi categoria, dall’elettronica di consumo all’informatica, dalla smart home alle console di gioco. In più c’è anche un meccanismo con coupon sconto aggiuntivi che permette di risparmiare ulteriormente sul totale dell’ordine.

AliExpress celebra l’arrivo dell’estate con una super promozione

Fino alle 23:59 di domenica mercoledì 25 giugno 2025, sul portale di AliExpress è attiva la interessantissima promozione “Super Sconti Estivi – fino all’80%” che propone un’infinità di prodotti con sconti fino all’80%.

Come abbiamo avuto modo di anticiparvi, oltre alle scontistiche che fanno parte dell’offerta, il colosso cinese dell’e-commerce celebra l’arrivo dell’estate mettendo a vostra disposizione alcuni coupon sconto esclusivi (da aggiungere nella pagina del carrello) che vi permetteranno di risparmiare tra i 2 e i 60 euro sul totale dell’ordine.

Coupon TUTTOANDR2 – per ottenere 2 euro di sconto su un ordine minimo di 15 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 15 euro Coupon TUTTOANDR4 – per ottenere 4 euro di sconto su un ordine minimo di 29 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 29 euro Coupon TUTTOANDR10 – per ottenere 10 euro di sconto su un ordine minimo di 69 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 69 euro Coupon TUTTOANDR20 – per ottenere 20 euro di sconto su un ordine minimo di 139 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 139 euro Coupon TUTTOANDR40 – per ottenere 40 euro di sconto su un ordine minimo di 279 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 279 euro Coupon TUTTOANDR50 – per ottenere 50 euro di sconto su un ordine minimo di 349 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 349 euro Coupon TUTTOANDR60 – per ottenere 60 euro di sconto su un ordine minimo di 439 euro

Per completezza d’informazione, va segnalato che i coupon sono in quantità limitata e funzionano a prenotazione: pertanto potrebbero terminare prima della scadenza della promozione; inoltre, alcuni potrebbero risultare non più disponibili ma ritornare nei prossimi giorni.

Il mini PC CHUWI Ubox è vostro a poco più di 200 euro con coupon sconto

La promo Super Sconti Estivi – fino all’80% di AliExpress propone un’infinità di prodotti in offerta, inclusa una selezione di prodotti in ambito informatico: tra questi, vi segnaliamo il mini PC CHUWI UBox, acquistabile a circa 200 euro, un prezzo decisamente più basso rispetto a quello che offre in termini di specifiche.

Questo Mini PC racchiude, in dimensioni super compatte (128 x 130,5 x 57 mm), una CPU Ryzen 5 6600H di AMD con GPU integrata Radeon 660M, 16 GB di memoria RAM (DDR5) e 512 GB di SSD (PCIe 3.0). La scheda di rete supporta Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 mentre, per quanto concerne le porte, troviamo una HDMI 2.0 (fino al 4K @ 120 fps), una DisplayPort 1.2 (fino al 4K @ 144 Hz), tre porte USB-A (con USB 3.2 Gen2), una porta USB-A (con USB 2.0), una porta USB-C (USB-4.0), un jack audio da 3,5 mm e due porte 2.5 Gigabit Ethernet. Il sistema operativo è Windows 11 in versione Pro.

Il prezzo di partenza è pari a 231,47 euro ma, grazie a un coupon sconto da 20 euro, scende quasi a quota 200 euro: il prezzo finale è quindi di 211,47 euro, non male considerando che macchine analoghe superano abbondantemente i 300 euro! Inoltre, è prevista la spedizione gratuita dalla Spagna

Acquista CHUWI UBox a 211,47 euro su AliExpress (sfruttando il coupon sconto da 20 euro TUTTOANDR20)

Come anticipato, CHUWI UBox è solo uno tra i migliaia di prodotti che fanno parte della promozione Super Sconti Estivi – fino all’80% di AliExpress: come sempre, sul portale del colosso cinese dell’e-commerce è possibile trovare praticamente qualsiasi cosa e, grazie a questa promo, c’è la possibilità di trovarla in sconto.

