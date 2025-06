Philips Ambilight 65PUS8109 4K LED Smart TV è protagonista di una promozione molto interessante su Amazon, che la rende accessibile a un prezzo decisamente competitivo. Parliamo di un modello da 65 pollici lanciato nel 2024, che promette un’esperienza visiva coinvolgente grazie alla sua caratteristica distintiva, Ambilight, ora disponibile a 489€ invece dei 599€ soliti dell’ultimo periodo. Un’ottima opportunità per chi desidera migliorare significativamente l’intrattenimento domestico. Vediamo nel dettaglio le specifiche di questa TV e i termini dell’offerta.

Philips Ambilight 65PUS8109: immersività cinematografica e tecnologia smart

La smart TV Philips Ambilight 65PUS8109 si distingue principalmente per la sua tecnologia Ambilight su tre lati. Questa innovativa funzione proietta luci colorate sulle pareti circostanti in tempo reale, abbinandole ai colori visualizzati sullo schermo, creando un effetto di espansione dell’immagine e un’immersività senza pari, soprattutto durante la visione di film e serie TV. Il pannello è un ampio display LED da 65 pollici con risoluzione 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixel), capace di offrire immagini nitide, dettagliate e con colori vibranti grazie anche alla tecnologia Pixel Precise Ultra HD.

Il comparto audio è affidato al supporto Dolby Atmos, che garantisce un suono tridimensionale e avvolgente, migliorando ulteriormente l’esperienza cinematografica. Essendo una Smart TV, Philips Ambilight 65PUS8109 opera sulla piattaforma Titan OS, che fornisce accesso a un vasto catalogo di applicazioni di streaming popolari come Netflix, YouTube, Amazon Prime Video e molte altre. La navigazione e il controllo sono facilitati dalla compatibilità con gli assistenti vocali Alexa e Google Voice Assistant, permettendo di gestire le funzioni della TV tramite comandi vocali.

Sotto il cofano, troviamo un processore NovaTek NT72690 dual-core, coadiuvato da 4 GB di memoria interna per le app e il sistema. Sebbene lo storage non sia particolarmente esteso, risulta sufficiente per le app di streaming più comuni. La frequenza di aggiornamento del pannello varia tra 48 Hz e 60 Hz, adeguata per la maggior parte dei contenuti video, anche se i gamer più esigenti potrebbero preferire frequenze superiori per sessioni di gioco ad alta velocità. La connettività include multiple porte HDMI e USB, essenziali per collegare console, soundbar e altri dispositivi esterni. Il design è elegante, con una finitura in Cromato Satinato che ben si adatta a diversi stili di arredamento.

L’offerta su Amazon: un prezzo da non perdere

Questa interessante Smart TV (una tra le migliori) è attualmente disponibile su Amazon ad un prezzo scontato molto allettante. Il prezzo a cui si trova normalmente Philips Ambilight 65PUS8109 4K LED Smart TV da 65 pollici è di 599€, ma grazie alla promozione attiva, è possibile acquistarla a soli 489€. Questo si traduce in un risparmio netto di 110€, corrispondente a uno sconto di circa il 18%. L’offerta è proposta direttamente da Amazon, il che garantisce affidabilità per quanto riguarda acquisto e spedizione. È sempre consigliabile verificare la disponibilità immediata e i tempi di consegna direttamente sulla pagina del prodotto, poiché offerte di questo tipo possono avere scorte limitate. La versione in promozione è quella con finitura in Cromato Satinato.

