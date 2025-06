Dopo averlo presentato al CES 2025, SwitchBot ha finalmente portato sui mercati internazionali SwitchBot K20+ Pro, il primo aspirapolvere robot multitasking al mondo. Pensato per diventare un vero e proprio tuttofare, oltre che un buon aspirapolvere robot, il nuovo dispositivo si basa su FusionPlatform, un sistema modulare che utilizza la tecnologia ClawLock per collegare altri dispositivi intelligenti.

Le funzioni di robot aspirapolvere passano quasi in secondo piano rispetto alle integrazioni con altri dispositivi del brand, che fanno di questo dispositivo un valido aiutante per tutta l’abitazione. La scheda tecnica è di tutto rispetto, il robot utilizza un sistema DToF per la navigazione, così da creare una mappa al alta precisione da utilizzare per pianificare le pulizie ma anche il percorso ideale per raggiungere ogni destinazione.

Un dispositivo tuttofare

Sulla parte frontale e sui lati del dispositivo sono presenti sensori laser che consentono di rilevare ed evitare eventuali ostacoli rimasti sul pavimento, così da continuare a pulire senza alcuna difficoltà, anche quando dimenticate giocattoli o altri oggetti sul pavimento. Grazie alla telecamera integrata potete anche controllare l’abitazione o utilizzare lo smartphone per muovere SwitchBot K20+ Pro per la casa quasi come fosse un; auto radiocomandata.

La parte di pulizia passa però quasi in secondo piano di fronte alle altre capacità. Oltre al robot e alla sua stazione di ricarica/svuotamento, il prodotto include anche la FusionPlatform, un accessorio con ruote che si collega al robot aspirapolvere diventando così capace di trasportare oggetti per la casa, con un carico massimo di 8 Kg. Gli usi sono svariati, dai più semplici ai più complessi, grazie anche alla presenza di porte di alimentazione e supporti per il fissaggio di accessori.

Potete montare una telecamera SwitchBot Pan/Tilt Cam Plus 2k (qui la nostra recensione), per far diventare il robot un vero e proprio guardiano dimestico capace di monitorare la casa in tempo reale e inviare notifiche in caso di eventi particolari. Volete ripulire l’aria in casa mentre il robot pulisce il pavimento> Basta fissare il purificatore SwitchBot Air Purifier (qui la nostra recensione) così da rimuovere allergeni. cattivi odori e altri agenti inquinanti senza dover spostare il purificatore manualmente.

Montando SwitchBot Battery Circulator Fan potete anche cambiare l’aria in determinate stanze, o aiutare la circolazione dell’aria generata dal condizionatore, così da ottenere un migliore comfort in ogni ambiente domestico. Ovviamente si tratta solo di esempi, ma la FusionPlatform permette personalizzazioni infinite, con dispositivi di altri brand o elementi autocostruiti dall’utente. Potete usare il robot per avere sempre una birra fresca a portata di mano ovunque siate in casa, per fari giocare gli animali domestici, per sterilizzare determinati ambienti con lampade UV, il tutto utilizzando comandi vocali, lo smartphone o anche un semplice pulsante.