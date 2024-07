Dopo essere diventato famoso per il Bot, quella sorta di dito meccanico che preme gli interruttori, SwitchBot è un produttore che ha saputo crescere rapidamente grazie a una serie di prodotti di qualità ben collegati tra di loro e facilmente integrabili anche in ecosistemi già esistenti.

Tra le novità più recenti troviamo una telecamera WiFi di sicurezza e un sensore di acqua, entrambi molto utili per chi vuole avere la casa sotto controllo. In occasione del Prime Day di Amazon, dove il brand ha già presentato i propri sconti più interessanti, abbiamo voluto provare le ultime novità e oggi ve ne parliamo in modo approfondito dopo averle provate per alcune settimane nel nostro sistema domotico, sempre più ricco e variegato.

Una telecamera versatile

Le telecamere WiFi sono un dispositivo sempre più utile in casa, sia come strumento di sicurezza per rilevare eventuali intrusioni ma anche come mezzo per controllare cosa succede durante la nostra assenza, soprattutto in presenza di bambini o anziani. SwitchBot Pan/Tilt Cam 3K è uno dei prodotti più interessanti provati negli ultimi tempi, unendo una grande libertà di movimento a una qualità video molto elevata, senza scordare le funzioni evolute.

Apprezzabile il funzionamento notturno che utilizza dei sensori a infrarossi completamente invisibili, una soluzione ideale per chi vuole sorvegliare la camera dei bambini senza disturbarli. L’immagine che si ottiene è molto definita anche a parecchi metri di distanza (il produttore parla di 10 metri), ideale quindi anche per stanze molto grandi. Nel nostro caso la telecamera è stata montata in soggiorno e anche di notte, con la luce spenta, è riuscita a mostrare senza problemi le persone in movimento (ovviamente complici per l’occasione).

Di giorno però la telecamera offre il meglio di sé, diventando uno strumento indispensabile per controllare le stanze e registrare eventuali movimento. Con la funzione Pan/Tilt, abbinata all’intelligenza artificiale, non è più necessario scervellarsi per trovare il posizionamento migliore. La telecamera è infatti in grado di rilevare le persone, riconoscere il volto e iniziare la registrazione, inviando una notifica tramite la companion app. Quello che però ci è piaciuto di più è stata la funzione che ha permesso di mantenere la persona sempre al centro dell’inquadratura, andando di fatto a eliminare angoli ciechi.

Abbiamo testato anche la funzione di conversazione bidirezionale, una funzione che sarà apprezzata da chi ha figli in casa e vuole tenerli sotto controllo anche dal lavoro, ma anche per dialogare con loro. La telecamera ha infatti un sistema di comunicazione a due vie, con microfono e altoparlante, così da poter diventare un vero e proprio mezzo di comunicazione.

Avete amici attenti alla privacy? Un tocco metterà a “nanna” la telecamera spostando l’obiettivo verso l’interno, e se avete un dispositivo Alexa potete ottenere lo stesso risultato anche con i comandi vocali. Utilizzando un Echo Show, inoltre è stato possibile utilizzarlo come monitor per la telecamera, senza dover aprire la companion app sullo smartphone, e ricevere allarmi e avvisi in caso di movimenti imprevisti.

Tra le funzioni che abbiamo particolarmente apprezzato c’è anche la possibilità di impostare dei punti di controllo (fino a sei) così da tenere sotto controllo, ad esempio, tutti gli ingressi della stanza, o più semplicemente per inquadrare i letti nella camera dei bimbi senza intervenire manualmente.

Tutti i filmati possono essere registrati su una microSD dalla capacità massima di 256 GB, che ci hanno permesso di registrare per circa 20 giorni in modalità continua, così da poter andare indietro nei giorni e verificare eventuali problemi in casa. È inoltre possibile sfruttare il cloud di SwitchBot, un servizio da attivare a pagamento con un periodo di prova di due settimane, così da saggiarne la bontà.

SwitchBot Pan/Tilt Cam 3K ci ha decisamente convinti, andando a colmare alcune lacune del modello che abbiamo usato in precedenza, in particolare grazie alla funzione di inseguimento automatico e di riconoscimento delle persone. A questo prezzo è praticamente impossibile trovare di meglio.

In questi giorni potete acquistare SwitchBot Pan/Tilt Cam 3K a 59,99 euro invece di 79,99 euro utilizzando il coupon presente nella pagina a cui aggiungere il codice sconto 5OFFYCPDSB.

Un sensore utilissimo

Utile e versatile sono i due aggettivi che più descrivono questo sensore, che nelle scorse settimane ci è stato particolarmente utile. Lo abbiamo infatti messo alla prova in lavanderia, dove è riuscito a individuare una perdita d’acqua dalla lavatrice, e in una camera dove un lucernario lasciava trafilare qualche goccia d’acqua durante gli acquazzoni più violenti.

Il sensore è decisamente piccolo e compatto (misura 78 x 32 x 25 millimetri) e può essere facilmente collocato anche negli angoli più stretti. Risulta molto utile in caso di piccole perdite dalle tubazioni, da qualche finestra ma anche per altre funzioni. È alimentato da due batterie di tipo AAA che garantiscono fino a 18 mesi di utilizzo prima di dover essere sostituite. In oltre un mese di utilizzo la batteria non si è praticamente mossa, nonostante il sensore sia entrato in funzione diverse volte, per cui i dati forniti dal produttore sono decisamente realistici.

Il dispositivo è decisamente versatile, visto che dispone di sensori sia nella parte inferiore che in quella superiore. Vi basta quindi appoggiarlo a terra per rilevare anche piccole perdite d’acqua, basta mezzo millimetro per far scattare l’allarme. Oltre alla notifica immediata sullo smartphone, tramite la companion app, il sensore si fa sentire con la sirena integrata da 100 decibel che si fa decisamente sentire, anche di giorno.

Il rilevamento avviene con due contatti (che per inciso si attivano anche con l’umidità delle dita) che una volta chiusi dall’acqua attivano l’allarme. I sensori nella parte superiore sono perfetti per le perdite dall’alto, il classico tubo che perde, ma anche per controllare una riparazione appena effettuata ed assicurarsi, ad esempio, che la nuova guarnizione tenga all perfezione.

SwitchBot Water Leak è resistente all’acqua, grazie alla certificazione IP67,e questo ci ha fatto pensare a uno scenario di utilizzo particolare ma utile. Lo abbiamo infatti utilizzato come sensore per la pioggia, per avvisarci nel caso in cui iniziasse a piovere. L’integrazione con gli altri dispositivi smart home presenti ci ha permesso di far scattare l’allarme quando iniziava a piovere e un lucernario era aperto, ricordandoci di chiuderlo per non bagnare il pavimento.

Abbiamo apprezzato il fatto che il sensore non richieda alcun tipo di hub per funzionare, basta una connessione WiFi. Questo ci è tornato molto utile nell’installazione in lavanderia, senza dover per forza aggiungere un hub che sarebbe stato poco utilizzato.

Un prodotto decisamente utile che potrà sicuramente tornarvi utile in moltissime situazioni, prevenendo potenziali disastri in casa che potrebbero creare danni molto costosi da riparare.