Dimenticarsi di prendere le medicine è un problema fin troppo comune, una di quelle incombenze quotidiane che spesso si trasformano in una fonte di stress. E se a ricordarvelo fosse un’app che prende spunto diretto da Duolingo, trasformando un dovere in un’esperienza interattiva, motivante e persino divertente?

Questa è l’idea alla base di Pill Buddy, una nuova applicazione per iPhone progettata da Kai, un ex Product Manager di Duolingo che ha deciso di portare le meccaniche di engagement più efficaci nel mondo della salute personale.

L’obiettivo è chiaro: applicare ciò che rende un’app come Duolingo così divertente e user friendly a un’attività noiosa come il monitoraggio dei farmaci. E il risultato è un passo in avanti davvero interessante nel settore delle app per il benessere.

Come funziona Pill Buddy: non è solo un semplice promemoria

A prima vista, Pill Buddy offre tutte le funzionalità di base che ci si aspetterebbe da un’app di questo tipo. Permette di registrare i propri medicinali, impostare promemoria per l’assunzione e tenere tutto sotto controllo tramite comodi widget da posizionare sulla schermata Home. Fin qui, niente di rivoluzionario.

La vera novità, però, sta nel come l’app gestisce i promemoria e incentiva la costanza. Pill Buddy, infatti, fa un passo in più rispetto alla concorrenza: oltre alle classiche notifiche, offre un’opzione per ricevere una vera e propria telefonata quando è il momento di prendere una pillola; un sistema decisamente più difficile da ignorare.

Ma il cuore pulsante dell’esperienza è la gamification, un’eredità diretta dell’esperienza del suo creatore in Duolingo. Ecco come funziona:

Una mascotte personale : all’interno dell’app, ogni utente ha una mascotte virtuale che lo accompagna.

: all’interno dell’app, ogni utente ha una mascotte virtuale che lo accompagna. Guadagna stelle e personalizza : rispettando gli orari di assunzione dei farmaci, si guadagnano delle stelle. Queste stelle possono essere spese per acquistare oggetti e personalizzare l’aspetto della propria mascotte, rendendola unica.

: rispettando gli orari di assunzione dei farmaci, si guadagnano delle stelle. Queste stelle possono essere spese per acquistare oggetti e personalizzare l’aspetto della propria mascotte, rendendola unica. Costruisci la tua “streak” : mantenendo la costanza giorno dopo giorno, si costruisce una “streak” (una serie positiva), un meccanismo psicologico potentissimo per incentivare a non interrompere la routine.

: mantenendo la costanza giorno dopo giorno, si costruisce una “streak” (una serie positiva), un meccanismo psicologico potentissimo per incentivare a non interrompere la routine. La mascotte “triste”: se si salta una dose, o peggio, si continua a dimenticarla, la mascotte apparirà triste, un feedback visivo immediato che spinge a tornare sulla retta via.

L’intero sistema è pensato per essere personale, motivante e divertente, adattandosi al contempo alle esigenze dell’utente grazie alla possibilità di personalizzare il calendario di assunzione per ogni singolo farmaco.

Disponibilità dell’applicazione e la storia dello sviluppatore

Pill Buddy è disponibile gratuitamente sull’App Store e, punto a favore non da poco, è completamente priva di pubblicità. L’app richiede un iPhone con a bordo iOS 18.1 o versioni successive ed è utilizzabile anche su macOS e visionOS come app per iOS. Se interessati, potete scaricare l’applicazione da questo indirizzo che vi rimanda direttamente alla pagina dedicata dell’App Store.

Dietro a questo progetto c’è la storia di Kai Loh, lo sviluppatore che ha lasciato il suo impiego a tempo pieno in Duolingo per dedicarsi interamente al mondo dello sviluppo indipendente. Scegliere di usare Pill Buddy significa quindi non solo provare una soluzione innovativa a un problema comune, ma anche sostenere il percorso di un developer che ha deciso di mettersi in gioco.