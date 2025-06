Dato che le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale hanno oramai preso piede sia nel settore mobile che in quello dei social network, non c’è da stupirsi se i principali colossi del mondo tecnologico siano pronti ad effettuare investimenti notevoli per rafforzare la propria infrastruttura e l’ultimo esempio in tal senso è quello che ci arriva da Meta.

Stando a quanto viene riportato da Bloomberg, infatti, il colosso dei social network starebbe valutando la possibilità di effettuare un investimento in Scale AI, operazione che potrebbe arrivare a superare i 10 miliardi di dollari, divenendo così il più grande investimento esterno in intelligenza artificiale mai fatto sino ad oggi da parte di questa società.

Meta avrebbe deciso di investire in Scale AI

Scale AI fornisce servizi di data labeling (etichettatura dei dati) ad aziende come Microsoft e OpenAI, in modo da aiutarle ad addestrare i loro modelli di intelligenza artificiale, migliorando la sicurezza degli algoritmi, aspetto di fondamentale importanza per applicazioni come Facebook, Instagram e il metaverso.

Scale AI ha anche sviluppato Defense Llama, un modello linguistico di grandi dimensioni progettato per uso militare, basato su Llama 3 di Meta.

Stando a quanto viene riportato da Bloomberg, Scale AI ha registrato un fatturato di 870 milioni di dollari lo scorso anno e prevede di salire a 2 miliardi di dollari nel corso del 2025.

Allo stato attuale i termini dell’accordo tra Meta e Scale AI non sono stati finalizzati e, pertanto, potrebbero cambiare ma ciò che è certo è che il colosso dei social network non intende farsi trovare impreparato di fronte alla crescente richiesta di funzionalità e servizi basati sull’intelligenza artificiale.