Il mondo del calcio sta per vivere una svolta epocale, e il palcoscenico scelto è di primissimo livello. Il FIFA Club World Cup 2025 (da noi conosciuto anche come Mondiale per Club), che si terrà negli Stati Uniti, non sarà soltanto un torneo con un numero record di squadre, ma si trasformerà in un vero e proprio laboratorio per il futuro del calcio.

La FIFA ha infatti ufficializzato un pacchetto di innovazioni tecnologiche destinate a cambiare per sempre l’esperienza di gioco, con l’obiettivo di aumentare trasparenza, efficienza e coinvolgimento per tutti: tifosi, arbitri e giocatori. Si va dal fuorigioco semi-automatico gestito dall’intelligenza artificiale alle bodycam per gli arbitri, passando per una trasparenza live sulle decisioni del VAR e sostituzioni gestite tramite tablet.

Fuorigioco? Deciderà l’intelligenza artificiale

Il passo in avanti più significativo riguarda una delle situazioni più discusse del calcio: il fuorigioco. Al Mondiale per Club debutterà una versione avanzata della tecnologia semi-automatica per il fuorigioco (SAOT), già testata con successo in tornei precedenti come la FIFA Intercontinental Cup 2024.

Il sistema è un concentrato di tecnologia: sfrutta una rete di telecamere multiple, un sensore posizionato all’interno del pallone e, soprattutto, algoritmi di intelligenza artificiale sviluppati in collaborazione con Hawk-Eye.

L’obiettivo è chiaro: rendere il processo decisionale il più rapido e accurato possibile. Il sistema traccerà in tempo reale la posizione dei giocatori e del pallone, inviando allerte automatiche agli ufficiali di gara in caso di fuorigioco evidente, un sistema che promette di ridurre drasticamente i tempi di attesa che spesso spezzano il ritmo della partita.

Tuttavia la FIFA precisa che per gli scenari più complessi e “delicati”, la convalida finale spetterà sempre al VAR (Video Assistant Referee), garantendo così un doppio controllo umano sulla tecnologia.

La trasparenza è live: bodycam e immagini VAR per tutti

Un’altra grande novità punta a un rapporto più diretto e trasparente con il pubblico. Per la prima volta, i tifosi presenti allo stadio potranno vedere esattamente ciò che l’arbitro sta analizzando sul monitor a bordocampo durante una revisione.

Le immagini del VAR saranno infatti proiettate in tempo reale sui maxi schermi dello stadio, una soluzione pensata per rendere più comprensibile il processo decisionale e aumentare la trasparenza.

Come anticipato in apertura, a seguito dell’approvazione dell’IFAB (The International Football Association Board), gli arbitri indosseranno delle bodycam. Le riprese catturate da queste telecamere saranno utilizzate da DAZN, broadcaster globale esclusivo del torneo, per offrire agli spettatori a casa un punto di vista inedito, direttamente dalla prospettiva del direttore di gara. Si tratta di un test volto a capire se questa nuova inquadratura possa migliorare l’esperienza televisiva e online.

Come sottolineato da Pierluigi Collina, presidente della Commissione Arbitri FIFA, queste innovazioni rappresentano un momento storico:

Per i 117 arbitri coinvolti, sarà un’occasione unica per fare parte di una svolta nella storia del calcio. Tecnologie e trasparenza sono la chiave per migliorare la comprensione e l’equità delle decisioni arbitrali.

Passi in avanti anche in panchina: addio carta, arriva il tablet per le sostituzioni

La modernizzazione non si ferma al campo di gioco, ma arriva fino alle panchine. Con il Mondiale per Club 2025 si dirà addio alla tradizionale comunicazione cartacea per i cambi.

Ogni squadra riceverà un tablet per gestire digitalmente le richieste di sostituzione, una soluzione che snellisce e organizza il processo, assicurando che tutte le persone coinvolte siano allineate e fornendo una chiara visione delle sostituzioni ancora a disposizione.

Per la prima volta in un torneo di questa importanza, la FIFA utilizzerà algoritmi di intelligenza artificiale per raccogliere automaticamente la maggior parte dei dati degli eventi live, basandosi sui dati di tracciamento disponibili.