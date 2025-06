Snapchat arriva finalmente su Apple Watch, segnando un momento storico per uno dei social network più utilizzati al mondo. Nonostante quasi un miliardo di utenti attivi, fino ad oggi Snapchat non aveva mai sviluppato un’app nativa per watchOS, costringendo gli utenti a gestire le interazioni unicamente dallo smartphone; ora però le cose cambiano, la nuova app ufficiale per Apple Watch è finalmente realtà, e punta tutto su semplicità e immediatezza.

Snapchat lancia la nuova app nativa per Apple Watch

A differenza di molte altre app social che in passato hanno tentato di traslocare su Apple Watch, con funzionalità spesso ridotte e interfacce poco ottimizzate, Snapchat ha deciso di puntare tutto sulla messaggistica, il cuore pulsante della propria esperienza utente.

Con la nuova app per Apple Watch gli utenti possono visualizzare l’anteprima dei messaggi ricevuti, nonché rispondere direttamente dal polso usando la tastiera, la funzione Scribble, la dettatura vocale o semplicemente inviando emoji.

Si tratta di funzioni che possono rivelarsi estremamente utili nella quotidianità, state aspettando un amico al ristorante? Siete usciti a correre e siete in ritardo per un appuntamento? Ora potete rispondere rapidamente senza dover tirare fuori l’iPhone dalla tasca, evitando distrazioni o perdite di tempo.

È importante precisare che, almeno per ora, non è possibile avviare nuove conversazioni dall’app su Apple Watch, ma è possibile soltanto rispondere alle notifiche in arrivo; una limitazione che potrebbe far storcere il naso a qualcuno, ma che rientra nella filosofia della piattaforma su smartwatch, priorità alla rapidità e all’essenzialità, senza complicare l’interfaccia o appesantire l’esperienza d’uso.

Ovviamente il supporto alle notifiche era già presente sugli smartwatch della mela, ma in forma passiva, le risposte dovevano infatti necessariamente passare per l’iPhone associato, mentre ora Snapchat diventa davvero da polso, con tutte le potenzialità che questo comporta.

Con questo rilascio Snapchat si unisce alla ristretta cerchia di social network che investono concretamente sull’ecosistema Apple Watch, spesso sottovalutato o lasciato indietro rispetto alle app su smartphone; la speranza è che anche altri colossi seguano l’esempio, portando su watchOS app leggere, mirate e realmente utili, senza cadere nella tentazione di dover replicare l’esperienza offerta sul telefono.

Snapchat per Apple Watch è disponibile da subito e rappresenta un piccolo ma significativo passo avanti per l’integrazione social e wearable; un aggiornamento che molti utenti aspettavano da tempo e che, nonostante qualche limite iniziale, apre interessanti scenari futuri.