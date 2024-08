Ci è voluto più di un decennio — tredici anni, per la precisione —, ma finalmente la telenovela di Snapchat su iPad è giunta al termine: da pochi giorni, i tablet di Cupertino sono pienamente e nativamente supportati dal popolare social network e gli utenti possono godersi un’app dedicata, in grado di sfruttare interamente lo schermo del dispositivo.

La svolta è arrivata lunedì 26 agosto, con il rilascio della versione 13.4.0.41 dell’app di Snapchat: il changelog diffuso sull’App Store di Apple riporta espressamente che “Snapchat ora è disponibile con supporto nativo per iPad! Questo significa che Snapchat riempirà l’intero schermo del tuo iPad, offrendoti una tela più grande per catturare i tuoi Snap e permettendoti di vedere più amici nelle schede 2 e 4. È sempre lo stesso Snapchat che conosci e ami, ma questa volta sul grande schermo!”.

Fino a pochi giorni fa, i possessori di iPad potevano comunque utilizzare Snapchat, tuttavia erano costretti ad adattarsi all’app per iOS e quindi a ritrovarsi degli sgradevoli bordi neri attorno ad un’interfaccia pensata per il display di un iPhone. Insomma, non esattamente il modo ideale per guardare contenuti, realizzarne di propri o provare qualche nuovo filtro.

Come potete vedere dagli screenshot sottostanti — sono quelli ufficiali dell’App Store —, la nuova app di Snapchat per iPad fa esattamente quello che promette, niente di meno e niente di più: la piattaforma rimane quella che gli utenti già conoscono alla perfezione, ma adesso si adatta anche a display più grandi, consentendo di sfruttarli in maniera più adeguata.

Previous Next Fullscreen

Badate bene che non tutti gli iPad più vecchi potranno sfruttare la nuova app di Snapchat, che è compatibile a partire da iPadOS 13.0 e versioni successive. Un’altra limitazione riguarda la modalità di utilizzo: allo stato attuale, l’app supporta soltanto l’utilizzo del tablet in verticale (portrait mode). I possessori di iPad interessati possono cliccare sul seguente link per scaricarla:

Scarica Snapchat per iPad dall’App Store

Insomma, chiusa questa telenovela, resta da capire quando Instagram si deciderà a fare lo stesso.