Le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale nell’ultimo anno sono divenute molto popolari nel settore mobile e nei social network e anche Snapchat ha lanciato delle soluzioni basate sull’IA.

Così come ricorda il team di Snapchat, l’intelligenza artificiale ha trasformato il modo in cui creiamo immagini, impariamo a conoscere il mondo e comunichiamo con i nostri amici ed è per tale motivo che ha studiato nuove funzionalità che possano essere in grado di sfruttare le sue potenzialità.

Le novità di Snapchat per l’intelligenza artificiale

Gli utenti di questo popolare social network potranno così contare su una nuova AI Lens, grazie alla quale potranno farsi un’idea di come saranno nella loro vecchiaia.

Gli sviluppatori hanno reso noto di avere deciso di portare l’intelligenza artificiale in Memories: con uno swipe verso l’alto dalla fotocamera, gli utenti potranno visualizzare Ricordi a schermo intero e vedere mashup di collage e video dei loro preferiti.

Inoltre, per gli abbonati a Snapchat+ l’intelligenza artificiale fungerà persino da direttore creativo personale, aggiungendo didascalie e lenti a Ricordi, mostrando anche Snap AI completamente nuovi da condividere con gli amici.

Ed ancora, con la funzione My Selfie gli utenti avranno la possibilità di creare e gestire la propria identità Snap AI (l’intelligenza artificiale genererà delle immagini e ciò includerà anche gli amici che hanno abilitato la relativa opzione).

Tra le altre novità segnalate dagli sviluppatori vi sono il miglioramento della capacità di My AI di risolvere i problemi (per esempio, interpretando gli Snap di cartelli di parcheggio complessi, traducendo i menu in una lingua straniera o identificando piante rare), nuovi accessori per Bitmoji e dei miglioramenti per restare in contatto con i propri amici (come, ad esempio, la possibilità di inviare uno Snap a chi non ha risposto ad una chiamata).

L’app di Snapchat è disponibile sia per Android (la potete scaricare qui) che per iOS (la potete scaricare qui).