Lo scorso aprile, NVIDIA ha lanciato sul mercato le schede grafiche di fascia bassa GeForce RTX 5060 Ti e GeForce RTX 5060. Per completare la gamma di fascia bassa, il colosso statunitense sarebbe quasi pronto a lanciare la nuova NVIDIA GeForce RTX 5050.

Queste GPU, che si configura come erede diretta della RTX 3050, vanterà specifiche tecniche riviste al ribasso rispetto alla 5060 standard (ad esempio, offrirà due terzi dei CUDA-core) ma, rispetto alle precedenti indiscrezioni, potrebbe godere di memorie grafiche migliori. Il lancio, secondo nuovi rumor, avverrà a luglio.

Il debutto della NVIDIA GeForce RTX 5050 si avvicina

Come anticipato in apertura, il lancio sul mercato della NVIDIA GeForce RTX 5050 potrebbe concretizzarsi già nel mese di luglio: a suggerirlo è il portale specializzato VIDEOCARDZ.com, che riporta recenti voci secondo cui NVIDIA starebbe discutendo di un nuovo prodotto con i propri partner.

La scheda video in questione non è una versione per laptop, segno che non sarà esclusiva per il segmento mobile ma arriverà anche in versione desktop. Abbiamo già parlato in precedenza delle potenziali specifiche tecniche di questa scheda grafica economica ma, nelle ultime ore, è emersa una novità positiva.

NVIDIA starebbe valutando il passaggio alle memorie GDDR7

Secondo quanto riportato dal portale Benchlife.info, la NVIDIA GeForce RTX 5050 potrebbe beneficiare delle memorie GDDR7, un netto passo in avanti rispetto alle GDDR6 ipotizzate in precedenza nonché una parità di trattamento con le RTX 5060 e 5060 Ti. Sulla carta, dovrebbero rimanere 8 GB di memoria.

Riprendendo il report del portale VIDEOCARDZ.com, pare inoltre che NVIDIA stia valutando l’utilizzo di moduli di memoria da 3 GB per le schede della serie RTX 50; lo stesso aggiornamento, previsto già sulla attesa RTX 5080 SUPER (che monterà 24 GB di memoria GDDR7 a 32 Gbps basati sui moduli da 3 GB), potrebbe arrivare anche sui modelli di fascia bassa.

Le presunte specifiche tecniche

Di seguito riportiamo le presunte specifiche tecniche della GPU NVIDIA GeForce RTX 5050:

SKU: PG152 SKU 50

GPU: GB207-300

Cuda Core: 2.560

Tensor Core 5a gen

RT Core 4a gen

Frequenza GPU (da confermare)

Memoria: 8 GB GDDR7 (in precedenza i rumor parlavano di memoria GDDR6)

(in precedenza i rumor parlavano di memoria GDDR6) Velocità memoria (da confermare)

Interfaccia memoria 128 bit

Larghezza di banda memoria (da confermare)

Alimentazione: 1x PCI-E a 16 pin

a TBP: 130 watt

Interfaccia: PCI-E 5.0

Output video: 3x Display Port 2.1b, 1x HDMI 2.1a

La NVIDIA GeForce RTX 5050 per laptop sbarca nell’elenco del PCI ID

Nelle scorse ore, stando a quanto suggerito dall’utente X @harukaze5719, la prossima NVIDIA GeForce RTX 5050 (nome interno GB207) è stata aggiunta all’elenco del PCI ID, un portale che contiene tutti i dispositivi che vengono riconosciuti da strumenti come GPU-Z.

In realtà, la versione presente in elenco è etichettata con gli ID 2d98 e 2dd8 che, tuttavia, fanno riferimento alle varianti Max-Q destinate al segmento mobile (quello dei laptop); anche gli ID 2db8 e 2db9 potrebbero essere riservati a questa GPU.

È molto probabile che la variante mobile della GeForce RTX 5050 possa essere lanciata contemporaneamente con la variante desktop, un po’ come NVIDIA ha già fatto per le RTX 5060 nel mese di aprile.

Con questa new entry sul mercato, NVIDIA non avrebbe praticamente concorrenza diretta in questo segmento: AMD e Intel non hanno a listino schede grafiche di fascia bassa con le più recenti architetture.