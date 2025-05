Anche quest’anno, Sony si appresta a lanciare i Days of Play, una celebrazione annuale pensata per ringraziare la community PlayStation che da anni è ormai affezionata al brand. L’edizione 2025 prende ufficialmente il via in queste ore ed è l’occasione ideale per offrire promozioni su console, accessori, giochi e abbonamenti, oltre ad iniziative online e contenuti esclusivi.

I Days of Play 2025 partiranno ufficialmente il 28 maggio alle 00:01 e termineranno l’11 giugno alle 23:59 ora locale: uno degli aspetti più interessanti di queste due settimane di celebrazioni riguarda sicuramente gli sconti sulle console e sugli accessori, dopo che PlayStation 5 ha subìto un secondo rincaro di prezzo nell’arco di pochi anni.

Ed il piatto forte è proprio PlayStation 5, che vede un taglio di prezzo per entrambe le versioni di 100 euro. In questo modo sarà possibile portarsi a casa la Digital Edition ad un prezzo di 399,99 euro, mentre la versione Standard al prezzo di 449,99 euro. Per chi è invece in cerca della massima potenza, segnaliamo anche PlayStation 5 Pro, che viene proposta con uno sconto di 50 euro al prezzo di 749,99 euro.

Oltre alla console, i Days of Play 2025 vedono sconti anche sugli accessori, come ad esempio PlayStation VR2 disponibile a 399,99 euro, sia in versione standalone che nel bundle con Horizon Call of the Mountain, o il controller DualSense venduto a partire da 54,99 euro (189,99 euro per il DualSense Edge). Interessante infine lo sconto sul Controller Access (a 69,99 euro) e sulle cuffie Pulse Explore, che scendono a 189,99 euro.

Tutte le offerte sull’hardware e gli accessori saranno disponibili sia su PlayStation Direct che presso i principali rivenditori online e fisici, per tutta la durata dei Days of Play 2025.

Tante offerte su giochi e abbonamenti a PlayStation Plus

I Days of Play 2025 non si rivolgono però soltanto a chi vuole entrare per la prima volta nel mondo PlayStation 5, ma anche per chi possiede già la console. Sony ha infatti preparato tantissimi sconti per le versioni digitali dei giochi su PlayStation Store, con una selezione di titoli tripla A e indie venduti a prezzi ribassati.

La selezione completa dei titoli sarà visionabile direttamente all’interno dello store, ma tra i titoli più importanti che vedranno degli sconti troviamo The Last of Us Parte II Remastered, Astro Bot, LEGO Horizon Adventures e Marvel’s Spider Man 2. Saranno inoltre disponibili a prezzo scontato anche contenuti extra, versioni deluxe e pacchetti DLC, compresi quelli di giochi di recente uscita.

Tutti gli abbonati a PlayStation Plus al piano Essential o Extra, invece, potranno beneficiare di uno sconto del 33% per tutta la durata rimanente del loro abbonamento se effettuano l’upgrade al piano Premium del servizio. L’annuncio dei Days of Play è stata anche l’occasione per presentare ufficialmente i giochi mensili di giugno, che entreranno a far parte del catalogo di tutti gli abbonati.

Giochi mensili di giugno (tutti i piani di abbonamento):

NBA 2K25 | PS5, PS4 (disponibile il 3 giugno)

Alone in the Dark | PS5 (disponibile dal 3 giugno)

Bomb Rush Cyberfunk | PS5, PS4 (disponibile dal 3 giugno)

Destiny 2: La Forma Ultima | PS5, PS4 (disponibile dal 28 maggio)

Nuovi ingressi nel catalogo giochi (Extra/Premium):

Another Crab’s Treasure | PS5 (disponibile da 29 maggio)

Skull and Bones | PS5 (disponibile dal 2 giugno)

Destiny 2: Collezione storica | PS5, PS4 (disponibile dal 4 giugno)

Grand Theft Auto III | PS4, PS5 (disponibile dal 10 giugno)

Versioni di prova dei giochi (Premium):

Kingdom Come: Deliverance II | PS5

Sid Meyer’s Civilization VII | PS5, PS4

Non potevano mancare infine gli eventi dedicati alla community. Durante queste due settimane, Sony lancerà dei tornei online dedicati a NBA 2K25, incluso nella lineup dei titoli di giugno per PlayStation Plus. Partecipando a questi tornei sarà possibile vincere premi esclusivi come valuta di gioco e avatar a tema per il proprio profilo PSN.

Come ogni anno, dunque, i Days of Play sono l’occasione perfetta per chi vuole passare a PlayStation 5 o semplicemente arricchire la propria libreria digitale. Potete visualizzare l’elenco delle offerte sul PlayStation Store a questo indirizzo o direttamente sulla vostra console, mentre per tutte le iniziative in serbo in questi giorni vi rimandiamo al sito ufficiale dei Days of Play 2025.