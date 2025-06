In attesa di saperne di più su Index Sleep Monitor (la fascia smart per raccogliere dati sulla qualità del sonno), Garmin ha recentemente depositato una domanda di brevetto presso l’Ufficio Brevetti degli Stati Uniti nel quale spiega nel dettaglio una nuova tecnologia per il monitoraggio non invasivo della glicemia. Per quanto si tratti, al momento, di una domanda di brevetto e non di un prodotto sviluppato e pronto alla commercializzazione, è interessante comprendere l’approccio previsto da Garmin per una tecnologia che, se sviluppata, potrebbe avere un impatto significativo sulla salute di milioni di persone e sulla prevenzione di una malattia, come il diabete, in crescita negli ultimi anni e che può condizionare negativamente la qualità della vita.

Come funziona la tecnologia di Garmin

Il diabete è una malattia cronica nella quale vi è un aumento dei livelli di glucosio nel sangue (iperglicemia) per un difetto o una carenza dell’insulina, l’ormone che permette al glucosio di entrare nelle cellule. Uno (ma non l’unico) degli elementi chiave della gestione del diabete prevede il monitoraggio dei livelli della glicemia che oggi può essere effettuato mediante dispositivi basati sul sistema di monitoraggio continuo del glucosio (CGM, Continuous Glucose Monitoring). Questi strumenti utilizzano un sensore inserito a livello sottocutaneo (quindi con un approccio invasivo) per ottenere i valori della glicemia in tempo reale.

La domanda di brevetto di Garmin fa invece riferimento a un sistema non invasivo per il monitoraggio della glicemia (in particolare l’HbA1c, ovvero l’emoglobina glicata) tramite un dispositivo da polso. Questa tecnologia si basa su una tecnica chiamata pulse spectrometry (spettrometria a impulsi), una forma avanzata di fotopletismografia (PPG) multispettro.

Questa tecnica utilizza la luce a diverse lunghezze d’onda (in modo particolare l’infrarosso vicino) per illuminare la pelle. Appositi fotorilevatori misurano la quantità di luce che viene assorbita o riflessa dai tessuti e dal sangue (ogni componente del sangue, infatti, assorbe la luce in modo diverso a diverse lunghezze d’onda). Il sistema permette di stimare l’HbA1c, un indicatore clinico fondamentale per la diagnosi e il monitoraggio del diabete.

A differenza degli attuali dispositivi per il monitoraggio continuo del glucosio, la tecnologia di Garmin punta a stimare la media della glicemia degli ultimi 2-3 mesi. In questo modo il dispositivo wearable di Garmin che utilizzerebbe questa tecnologia consentirebbe di stimare i trend glicemici di lungo periodo (non, quindi, una misurazione in tempo reale come gli attuali strumenti) e offrire metriche continuative e non invasive sullo stato metabolico.

Il possibile impatto

Le conseguenze dello sviluppo di questa tecnologia potrebbero essere diverse. Innanzitutto una misurazione che avviene in maniera non invasiva e che può essere utilizzata anche da persone sane, ma che hanno fattori di rischio per l’insorgenza delle varie forme di diabete (o di altre malattie metaboliche) a scopo preventivo.

A oggi, infatti, i dispositivi per l’automonitoraggio della glicemia sono destinati esclusivamente a soggetti con la patologia accertata da un medico che prescrive i dispositivi necessari. Il dispositivo di Garmin, invece, può essere utilizzato da tutti con la possibilità di rilevare i segnali di prediabete (indicati da specifici valori di HbA1c) ma anche di verificare autonomamente come l’alimentazione, l’attività fisica o lo stress influenzino le proprie tendenze glicemiche.

L’aspetto probabilmente più significativo della domanda di brevetto di Garmin sta nel progresso tecnico alla base di questa tecnologia. In passato altre aziende, tra cui Apple, hanno depositato brevetti per consentire una misurazione non invasiva del glucosio, ma senza entrare nei dettagli su come realizzare concretamente un dispositivo in grado di farlo. Garmin, invece, sembra aver definito concretamente non solo la teoria ottica alla base di questa tecnologia, ma anche l’hardware necessario e il sistema per l’elaborazione dei dati.