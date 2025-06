Chiunque abbia anche solo una vaga memoria degli anni ’80 assocerà inevitabilmente la DeLorean DMC-12 alla saga di Ritorno al Futuro (e se così non fosse, vergognatevi), uno dei capisaldi della cultura pop cinematografica di quegli anni; ed è proprio sull’onda lunga di quel fascino vintage futuristico che la DeLorean Motor Company con sede in Texas sta provando a riportare in vita quella stessa leggenda, ma in chiave moderna, anzi elettrica.

Il progetto si chiama Alpha5 EV e, nonostante l’annuncio risalga al 2022, della vettura vera e propria ancora non c’è traccia sulle strade; tuttavia, in questi giorni la startup americana è tornata a far parlare di sé per un motivo tanto curioso quanto emblematico del nostro tempo: le prenotazioni della nuova DeLorean si fanno in criptovalute.

Sì avete letto bene, niente bonifici, carte di credito o leasing, solo crypto, NFT e un wallet dedicato; vediamo più nel dettaglio cosa comporta tutto ciò.

Come si prenota la DeLorean del futuro

Stando a quanto riportato, per prenotare la DeLorean Alpha5 EV è necessario seguire un iter piuttosto articolato che mescola criptovalute, tecnologia blockchain e token non fungibili; gli interessati all’acquisto devono infatti:

registrarsi sullo store online della DeLorean Motor Company

acquistare 2.500 dollari in USDC , una stablecoin ancorata al valore del dollaro statunitense

, una stablecoin ancorata al valore del dollaro statunitense utilizzare Slush Wallet , un portafoglio digitale basato su tecnologia Sui per gestire e conservare il proprio credito

, un portafoglio digitale basato su tecnologia Sui per gestire e conservare il proprio credito acquistare un NFT automobilistico, che rappresenta una sorta di ticket virtuale univoco per prenotare il veicolo

A questo punto l’acquirente entra ufficialmente nella lista d’attesa, ma attenzione, l’NFT non è rimborsabile, quindi in caso di ripensamento l’unico modo per recuperare l’investimento è rivendere il token, ammesso che ci sia un mercato disposto ad acquistarlo; attualmente i posti riservati risultano essere circa 600, un numero abbastanza contenuto soprattutto considerando l’aura leggendaria che circonda il marchio.

Nonostante la trovata della prenotazione, la DeLorean Alpha5 EV è ben lontana dalla produzione di serie che avrebbe dovuto avviarsi nel 2024, come spesso accade con progetti ambiziosi delle startup automotive infatti i tempi si sono allungati e il veicolo risulta ancora in fase di sviluppo; ad oggi, addirittura, non esiste nemmeno un prezzo ufficiale.

Secondo le specifiche preliminari, la futura berlina elettrica dovrebbe offrire prestazioni da sportiva grazie a un’autonomia stimata in circa 490 Km con una singola carica, una batteria da oltre 100 KWh, un’accelerazione da 0 a 96,5 Km/h in meno di 3 secondi e una velocità massima di 250 Km/h.

Come omaggio all’iconico modello originale, non mancano ovviamente le porte ad ala di gabbiano, dettaglio immancabile per i fan della saga cinematografica.

La DeLorean Alpha5 EV è un esempio lampante di come il mito possa essere riutilizzato in chiave moderna, mescolando sapientemente nostalgia e tecnologie emergenti come criptovalute, blockchain e NFT; tuttavia, al netto del marketing e delle suggestioni estetiche, il progetto continua a sollevare più di qualche perplessità: la produzione è in ritardo, i dettagli tecnici restano vaghi e l’esperienza d’acquisto richiede una familiarità con strumenti digitali tutt’altro che accessibili all’utente medio.

Chi vorrà davvero la nuova DeLorean elettrica dovrà dunque non solo attendere ancora, ma anche essere disposto a investire nel mondo crypto, con tutti i rischi, le opportunità e le complessità che ciò comporta. Riuscirà il mito a tornare in strada (perché sì, questa volta serviranno), o resterà un token nel wallet di qualche collezionista digitale?