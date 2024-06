La DeLorean DMC-12 diventata iconica negli anni ’80 grazie alla trilogia di Ritorno al futuro ora si può convertire all’elettrico grazie a un kit che permette di farla scattare da 0 a 100 km/h in metà tempo, senza plutonio né spazzatura.

Il kit è prodotto da Electrogenic, azienda inglese specializzata in retrofit per auto, include un motore elettrico che eroga 214 CV alle ruote posteriori attraverso un cambio a rapporto fisso e un transaxle e consente alla DeLorean di scattare da 0 a 100 km/h in meno di 5 secondi a zero emissioni.

La DeLorean DMC-12 diventa completamente elettrica grazie a un kit

Al posto del motore endotermico V-6 Peugeot-Renault-Volvo (PRV) da 130 CV, la versione elettrica monta batterie da 43 kWh alloggiate fra il bagagliaio anteriore e il vano propulsore posteriore e fornisce un’autonomia dichiarata di circa 80 km con una sola ricarica.

La presa CCS per la ricarica è posizionata nel vano portatarga posteriore e sebbene l’azienda non comunichi la velocità, dichiara che per una ricarica completa è necessaria circa 1 ora.

Il kit comprende la frenata rigenerativa e il vehicle-to-load (V2L) con una potenza massima di 3 kW e aumenta il peso complessivo della DeLorean di soli 40 kg portandolo a 1.270 kg.

La DeLorean DMC-12 elettrica è dotata di un piccolo display alloggiato nel cruscotto originale che visualizza le diverse modalità di guida, lo stato della batteria e della carica, inoltre sono presenti un sistema di climatizzazione potenziato e il sistema Apple CarPlay, oltre all’iconico flusso canalizzatore.

Per ora non abbiamo idea del prezzo del DeLorean DMC-12 Conversion Kit, tuttavia è possibile registrarsi sul sito Web di Electrogenic per rimanere informati su questo particolarissimo prodotto.