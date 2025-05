Nel panorama sempre in fermento degli accessori tech, Satechi è indubbiamente uno dei produttori più apprezzati, grazie al connubio tra stile e funzionalità che identifica l’azienda da anni.

Il brand torna forte nel segmento grazie al lancio di quattro nuovi dispositivi della linea FindAll, tracker pensati per chi desidera proteggere e localizzare oggetti personali in modo elegante.

Occhiali, valigie, chiavi e portafogli sono i protagonisti di questa nuova ondata di tracker compatibili con la rete Dov’è di Apple, la piattaforma di localizzazione integrata nell’ecosistema della mela morsicata che può contare su una immensa rete di tracker e accessori a essi legati. Scopriamoli insieme.

Localizzare gli oggetti più preziosi ma con stile, i nuovi tracker Satechi

Questi nuovi accessori, disponibili da oggi in Nord America e in Europa, si affiancano al già esistente FindAll Passport Cover, lanciato all’inizio del 2024, ampliando così l’offerta del brand per chi vuole monitorare la posizione di un oggetto ma senza dimenticare il design e la scelta di materiali di pregio.

I nuovi dispositivi di Satechi sono i seguenti:

FindAll Glasses Case

FindAll Luggage Tag

FindAll Keychain

FindAll Card

Premettiamo dicendo che sono tutti realizzati in pelle vegana, una scelta che riflette l’attenzione del marchio alla sostenibilità senza rinunciare all’estetica, soprattutto in un periodo storico estremamente attento a queste tematiche.

Dal punto di vista delle scheda tecnica, i prodotti Satechi potranno avvisare se si dimentica un oggetto grazie al supporto al Bluetooth 5.4; inoltre, hanno una batteria ricaricabile wireless da 150 mAh, con un’autonomia prevista di circa otto mesi tra una ricarica e l’altra.

Glasses Case: occhiali e wearable sempre al sicuro

Partiamo dal più inaspettato ovvero il FindAll Glasses Case, una custodia per occhiali (da vista o da sole) con un design piramidale. Non si limita però a contenere montature tradizionali; Satechi lo propone anche come case perfetto per smart glasses come i Meta Smart Glasses o gli Xreal Air 2, strizzando così l’occhio agli appassionati di tecnologia.

All’interno, il modulo compatibile con Apple Dov’è consente di sapere in ogni momento dove si trovano i propri occhiali ma con quel tocco di eleganza tipico dei prodotti dell’azienda.

Luggage Tag: il classico tag da valigia, ma evoluto

Il secondo accessorio della gamma è il FindAll Luggage Tag, un’etichetta da bagaglio con una chiusura a fibbia e un comparto nascosto dove è possibile scrivere le proprie informazioni di contatto. Ma il vero valore aggiunto sta nella sua integrazione nativa con Find My, che consente non solo di ritrovare un bagaglio smarrito all’aeroporto, ma anche di ricevere una notifica se ci si allontana dalla valigia.

Entrambi questi dispositivi, Glasses Case e Luggage Tag, sono proposti al prezzo di 49,99 dollari o 49,99 euro.

Keychain: per chi perde sempre le chiavi (e non solo)

Più compatto e versatile, il FindAll Keychain si presenta con un design quadrato e un anello metallico che permette di agganciarlo a mazzi di chiavi, borse o zaini.

Il prezzo è leggermente più contenuto: 29,99 dollari negli Stati Uniti e 34,99 euro in Europa.

FindAll Card: tracker sottile per il portafoglio

Infine, c’è il nuovo FindAll Card, una sottile scheda pensata per essere inserita nel portafoglio, alla stregua di una carta di credito. Dietro il suo profilo compatto si nasconde un dispositivo con resistenza a polvere e acqua IP66, oltre alle specifiche tecniche menzionate sopra, comuni a tutti questi dispositivi dell’azienda.

La FindAll Card è proposta a 34,99 euro ed è probabilmente il dispositivo più interessante per chi cerca una soluzione discreta per tenere sotto controllo gli oggetti più importanti.

Ogni prodotto Satechi di questa gamma è disponibile in tre colorazioni: nero, sand (beige) e desert rose (rosa antico), per abbinarsi facilmente a borse, valigie o accessori personali.

Con questa nuova gamma, Satechi si posiziona come una delle alternative più raffinate agli AirTag di Apple. Nonostante l’assenza del chip U1 per la localizzazione ultraprecisa con tecnologia UWB (Ultra Wideband), i dispositivi FindAll offrono una gamma di form factor più varia che rispondono a esigenze più specifiche rispetto al classico AirTag rotondo il quale, a sua volta, va inserito in un accessorio di terze parti.

Ciò che rende davvero interessanti questi dispositivi è la capacità di integrarsi perfettamente con l’ecosistema Dov’è di Apple pur mantenendo un’estetica ed eleganza che consentono loro di adattarsi a ogni tipo di stile. A un occhio non esperto, non appaiono come gadget tecnologici i quali spesso sono fin troppo evidenti se affiancati a una borsa o portafoglio.

I tracker di Satechi riescono in questo compito, più che mai importante per un accessorio di sicurezza che deve rimanere il più possibile invisibile, riuscendo a nascondere alla luce del sole un potente sistema di localizzazione con cui tenere traccia, in ogni momento, degli oggetti più cari e preziosi.