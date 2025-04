Le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale hanno letteralmente dato uno scossone al mondo mobile e le ripercussioni per le novità apportate alle volte arrivano anche in altri settori, come ad esempio per le smart TV di LG.

Man mano che l’intelligenza artificiale ha preso piede e conquistato popolarità, anche Google ha dovuto studiare delle proprie soluzioni da offrire agli utenti e ha deciso di concentrarle in Google Gemini, nuovo assistente virtuale che è stato posto al centro del suo ecosistema di applicazioni e servizi.

Con il passare dei mesi, Google Gemini è divenuto una colonna portante dell’ecosistema del colosso di Mountain View e a farne le spese è stato Google Assistant, che a breve sarà mandato in pensione.

Google Assistant saluta anche le smart TV di LG

Diversi possessori di TV di LG stanno ricevendo il seguente messaggio con cui vengono informati che, a partire da giovedì 1 maggio 2025, Google Assistant non sarà più disponibile:

Terminazione del servizio Google Assistant. Google Assistant non sarà più disponibile su questo dispositivo a partire dal 1° Maggio, a seguito delle modifiche apportate dal nostro fornitore del servizio. Il Servizio di riconoscimento vocale fornito attraverso il tasto microfono sul telecomando sarà comunque disponibile per l’uso.

In pratica, le smart TV di LG interessate da questa novità perderanno il supporto a Google Assistant e a tutte le funzionalità che includeva (come, ad esempio, la possibilità di ricercare al volo dei contenuti su una determinata applicazione).

Continueranno ad essere disponibili, invece, i comandi vocali ma solo per gestire le opzioni relative alle funzionalità proprie della TV.

I possessori delle smart TV di LG potranno comunque contare sul supporto ad Amazon Alexa, assistente vocale virtuale che non ha alcuna intenzione di farsi da parte.