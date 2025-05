Attraverso il rilascio di una serie di immagini, HONOR annuncia l’arrivo di una nuova linea di smartwatch chiamata Fit. Questa mossa sembra voler replicare il successo della serie Watch Fit introdotta da Huawei nel 2020, ma con un’identità rinnovata e più orientata ai giovani e agli sportivi.

L’annuncio è arrivato direttamente su Weibo tramite un post condiviso dalla stessa HONOR, in cui possiamo dare un’occhiata a due nuovi smartwatch dal design distintivo. Il primo modello si presenta con una cassa rotonda in tonalità dorata e un cinturino in pelle marrone, mentre il secondo sfoggia un cinturino in denim blu con una cassa argentata. Entrambi i dispositivi sono caratterizzati da un design compatto ed elegante, che strizza l’occhio ai giovani alla ricerca di un orologio elegante e moderno.

HONOR Watch Fit potrebbe arrivare già all’inizio dell’estate

Nel post ufficiale, infatti, HONOR descrive questi smartwatch come orologi “divertenti ed energici creati per i giovani”, sottolineando l’intento di promuovere uno stile di vita attivo. L’azienda invita inoltre gli utenti ad iniziare una “vita Fit e sana” all’inizio dell’estate, suggerendo anche il periodo di lancio di questa nuova linea di dispositivi, che potrebbe essere già in dirittura d’arrivo (perlomeno in Cina).

Il nome Watch Fit richiama immediatamente alla mente la serie con lo stesso nome di Huawei, lanciata nel 2020. Sembra però che HONOR voglia dare ai dispositivi una nuova interpretazione, con un focus maggiore sul design giovanile ed elegante e funzionalità orientate al monitoraggio della salute e del benessere. Sebbene i dettagli tecnici non siano ancora stati divulgati, è lecito aspettarsi che i nuovi dispositivi includano una serie di sensori e varie funzionalità per lo sport e il fitness.

Al momento non abbiamo ulteriori dettagli su questi dispositivi, né sull’eventuale prezzo di vendita. Con un lancio presumibilmente previsto per l’inizio dell’estate, non dovremmo attendere molto prima che HONOR rilasci ulteriori dichiarazioni sui nuovi smartwatch.