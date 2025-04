A poche ore dalla presentazione del nuovo flagship HONOR GT Pro e ad un giorno da quella del medio di gamma HONOR X60 GT, il produttore asiatico ha ufficializzato un nuovo prodotto in patria: la smartband HONOR Band 10 arriva sul mercato oggi proponendo una sapiente mescolanza di design curato, completezza tecnica e prezzo contenuto.

Design, caratteristiche e funzioni di HONOR Band 10

HONOR Band 10 dimostra il vivo interesse di HONOR per il mondo dei wearable e si affaccia sul mercato a poco più di un anno dal lancio del precedente modello. Il prodotto si presenta come un fitness tracker dal design ben rifinito, con uno spessore ridotto di 8,99 mm, forme sinuose che dovrebbero renderlo più comodo da indossare e bordi curvi che gli conferiscono un aspetto più elegante. Al centro, c’è un display AMOLED da 1,57 pollici di diagonale con frequenza di aggiornamento di 60 Hz e sensore di luce ambientale che consente di regolare la luminosità in maniera automatica.

La nuova smartband di HONOR è ben equipaggiata per quanto riguarda il monitoraggio della salute dell’utente: si va dal monitoraggio del battito cardiaco 24/7 alla misurazione SpO2, passando per il rilevamento dello stress, l’analisi avanzata del sonno e il monitoraggio del ciclo mestruale. La nuova HONOR Heart Health Research integrata nella Band 10 è pensata nell’ottica della prevenzione: sfrutta l’AI e analizza tutti i dati rilevati per identificare sospetti di fibrillazione atriale, battiti prematuri, ritmo cardiaco irregolare, frequenza cardiaca troppo alta o troppo bassa e la sospetta apnea notturna. Naturalmente, in caso di situazione sospetta, è bene rivolgersi ad uno specialista.

Passando oltre, HONOR Band 10 fa iniziare ogni giornata con un “Morning Health Briefing”, supporta 96 modalità di allenamento — di cui 11 sport a livello professionistico e 85 attività personalizzabili —, tutte potenziate dall’AI di HONOR.

Tra le altre caratteristiche degne di menzione, ricordiamo che HONOR Band 10 ha un’autonomia dichiarata di 10 giorni — in condizioni ideali, può arrivare a coprire fino a 14 giorni con una singola carica, mentre con l’Always-On Display attivo si ferma a 3 giorni. L’edizione NFC, esclusiva del mercato cinese, supporta i pagamenti tap-to-pay e può essere sfruttata anche sui mezzi del trasporto pubblico e per aprire le smart door.

Prezzi e disponibilità

HONOR Band 10 viene proposta nelle quattro colorazioni Coastal Blue, Silver Gray, Obsidian Black e Mint Green ed ha un prezzo di listino di 249 CNY (circa 30 euro) in versione standard e di 299 CNY (circa 36 euro) in versione NFC. In Cina è già acquistabile sul sito ufficiale, mentre per adesso non sono state rese note informazioni circa una futura commercializzazione a livello internazionale (comunque molto probabile).