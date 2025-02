HONOR annuncia oggi il lancio di HONOR Earbuds Open, nuove rivoluzionarie cuffie true wireless che vanno ad aggiungersi alla gamma di prodotti audio. Le nuove cuffie promettono una qualità audio premium e funzionalità avanzate di intelligenza artificiale, e offrono un design molto particolare studiato per l’ergonomia. Scopriamo insieme tutti i dettagli, insieme al prezzo di vendita consigliato.

Le HONOR Earbuds Open sono ufficiali e puntano su comfort e qualità

Le HONOR Earbuds Open vogliono stabilire un nuovo standard per le esperienze audio open-ear, andando a combinare tecnologia e design. Le nuove cuffie offrono infatti un design ergonomico open-ear, con un peso di meno di 8 grammi: il particolare aspetto bilancia uniformemente la forza ed evita il contatto con le aree più sensibili delle orecchie, così da garantire un’esperienza confortevole anche durante l’uso prolungato.

Sono realizzate in silicone per uso alimentare, così da risultare delicate sulla pelle e anallergiche, e la lega di nichel-titanio memory ad alte prestazioni assicura stabilità e comodità anche negli allenamenti più intensi. I sottili ganci sono indicati anche per chi utilizza gli occhiali, senza restituire sensazioni di fastidio.

Le Earbuds Open sono dotate di un circuito multi-magnetico toroidale da 16 mm, algoritmo di bassi virtuali e Surround Cinema Stereo. I driver dinamici promettono bassi profondi e alti nitidi, per un’esperienza immersiva sia a livello musicale sia per altri contenuti o per le telefonate. L’avanzata cancellazione attiva del rumore è ottimizzata per il design “aperto” delle cuffie e riduce i rumori ambientali, anche per l’interlocutore in presenza di vento fino a 6m/s o di rumori di disturbo. L’avanzata tecnologia Voice Pickup combina l’accelerometro vocale (VACC) con 3 microfoni e la tecnologia del sensore bone voiceprint per offrire un audio cristallino durante le chiamate.

Previous Next Fullscreen

In abbinamento a HONOR Magic7 Pro, le HONOR Earbuds Open offrono funzionalità di traduzione AI che supportano 15 lingue tramite 3 modalità, tra cui Modalità condivisa, Modalità esclusiva e Interpretazione simultanea. Supportano inoltre Google Assistant per domande e risposte istantanee, per il controllo di alcune funzioni dello smartphone e per la gestione delle attività.

La Modalità condivisa è studiata per rapportarsi con le persone straniere: gli utenti possono parlare a turno lingue diverse al telefono e ascoltare le traduzioni nell’orecchio opposto, oppure optare per la traduzione vocale continua senza ritardi, fornendo traduzioni in tempo reale in entrambe le direzioni. La Modalità esclusiva è pensata per i viaggiatori: la traduzione viene riprodotta attraverso l’altoparlante dello smartphone mentre una persona parla. L’Interpretazione simultanea funziona durante le lezioni, consentendo all’utente di ascoltare le traduzioni in tempo reale tramite le cuffie mentre l’oratore sta parlando.

Le Earbuds Open integrano batterie da 58 mAh, mentre la custodia di ricarica aggiunge 480 mAh (con supporto alla ricarica rapida, per 2 ore di autonomia in 15 minuti). Secondo il produttore arrivano fino a 6 ore di riproduzione, oppure fino a 22 ore tenendo conto delle ricariche della custodia. Non manca la funzione Trova auricolari, che emette un segnale acustico per aiutare a trovare più facilmente le cuffie eventualmente smarrite.

Prezzo e dove acquistare HONOR Earbuds Open in Italia

Le HONOR Earbuds Open sono disponibili all’acquisto in Italia nelle colorazioni Polar Gold e Polar Black sullo shop online ufficiale del produttore o presso i principali rivenditori autorizzati. Il prezzo consigliato è di 149,90 euro. Come abbiamo visto con le offerte per la serie Magic7, le nuove cuffie possono essere ottenute in regalo con l’acquisto di un HONOR Magic7 Pro, insieme ad altri omaggi, oppure con l’aggiunta di 1,90 euro all’acquisto di un HONOR Magic7 Lite.