Ookla, società specializzata in servizi di diagnostica internet famosa in tutto il mondo per il servizio Speedtest.net, ha recentemente pubblicato il proprio Connectivity Report legato alle reti mobili e fisse degli operatori italiani nella seconda metà del 2024.

In un articolo dedicato sul nostro portale TuttoAndroid.net abbiamo parlato della situazione legata agli operatori mobili. Qua, invece, ci occupiamo della situazione legata agli operatori di rete fissa, ambito in cui Iliad porta a casa il titolo di operatore con l’Overall Connectivity Score più elevato, raggiungendo le performance migliori anche in tutti gli aspetti considerati dalla società statunitense, eccezion fatta del Video Score dove troneggia Sky Wi-Fi.

Ookla: ecco le performance degli operatori rete fissa in Italia nella seconda metà del 2024

Nelle consuete rilevazioni effettuate da Ookla (grazie a tutti i dati raccolti dal servizio Speedtest), stavolta relative al semestre luglio-dicembre 2024, la rete mobile più veloce d’Italia è quella di Iliad (già premiata a inizio anno da nPerf): l’operatore ha raggiunto un punteggio di 81,48 negli Speedtest, confermandosi davanti a Sky Wi-Fi (72,95), WINDTRE (71,11), FASTWEB (70,74), Vodafone (69,99), TIM (68,63) e Eolo (64,66).

Iliad ha anche ottenuto le velocità medie più elevate negli speedtest: 334,66 Mbps in download e 246,34 Mbps in upload. Come anticipato in apertura, l’operatore francese ha primeggiato in tutti gli aspetti considerati da Ookla, eccezion fatta per il Video Score in cui ha ceduto il passo a Sky Wi-Fi.

Di seguito riportiamo i punteggi in tutte le categorie considerate da Ookla.

Speed Score – punteggio alla velocità pura degli speedtest Iliad – 345,86 Vodafone – 124,82 FASTWEB – 124,27 WINDTRE – 122,47 Sky Wi-Fi – 119,01 TIM – 107,91 Eolo – 47,71

– punteggio alla velocità pura degli speedtest Consistency Score – costanza di risultati ripetendo gli speedtest Iliad – 92,7% Sky Wi-Fi – 88,3% WINDTRE – 85,7% FASTWEB – 83,5% Vodafone – 81,5% TIM – 78,3% Eolo – 61,4%

– costanza di risultati ripetendo gli speedtest Video Score – migliore esperienza per guardare video in straming Sky Wi-Fi – 77,01 WINDTRE – 76,01 Vodafone – 75,58 Eolo – 75,53 FASTWEB – 75,51 TIM – 75,71 Iliad – non comunicato

– migliore esperienza per guardare video in straming Game Score – migliore esperienza per giocare online Iliad – 93,42 Sky Wi-Fi – 93,34 FASTWEB – 92,44 Vodafone – 91,27 TIM – 89,26 WINDTRE – 87,72 Eolo – 86,08

– migliore esperienza per giocare online

Oltre ad aver decretato la rete più veloce, l’analisi di Ookla verte anche sulle performance delle reti fisse nelle principali città italiane: in media, la città con le velocità più alte di download e upload è Genova (266,88 Mbps e 170,2 Mbps); la città con la latenza più bassa, sempre in media, è Milano (10,09 ms).

Qualora siate interessati a maggiori dettagli, inclusa la panoramica sulle reti fisse in Italia, vi rimandiamo al report completo diffuso da Ookla.