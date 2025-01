nPerf, società indipendente specializzata nella misurazione delle prestazioni delle connessioni fisse e mobili, ha pubblicato il nuovo barometro delle connessioni a internet di rete fissa in Italia premiando (ancora una volta) Iliad come operatore in grado di fornire le migliori prestazioni su internet da rete fissa nel 2024.

Andiamo quindi ad analizzare i dati raccolti da nPerf e a vedere un po’ quale sia il quadro della situazione legata ai principali operatori di rete fissa in Italia nel periodo che intercorre tra l’1 gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024.

Secondo il barometro nPerf 2024, la miglior rete fissa in Italia è quella Iliad

Il nuovo resoconto di nPerf si apre, come di consueto, con una slide che riassume un po’ tutti i contenuti dell’analisi condotta, come anticipato, in Italia nel corso del 2024 sui principali operatori di rete fissa: Fastweb, Iliad, TIM, Tiscali, Vodafone e Windtre.

Iliad è stato proclamato il migliore operatore italiano per quanto concerne la rete fissa, riuscendo a fare meglio degli altri operatori su tutti i parametri tenuti in considerazione e, di conseguenza, totalizzando il maggior numero di punti nPerf: con 392,42 Mb/s di media in download, 253,69 Mb/s di media in upload e una latenza di 15,44 m/s, Iliad tiene a distanza il secondo classificato (TIM per la velocità in download con 191 Mb/s, Fastweb per la velocità in upload con 125,29 Mb/s e per la latenza con 23,22 ms).

Anche tenendo conto delle sole connessioni di tipo FTTH non cambia la musica: Iliad la spunta ancora una volta rispetto ai competitor, anche se cede il passo a TIM nel solo parametro che tiene conto delle performance durante gli streaming su YouTube.

Nessuna sorpresa nemmeno guardando i dati relativi alle prestazioni offerte in connessione Wi-Fi: questa volta Iliad torna a dominare, facendo meglio dei concorrenti su tutta la linea (velocità di download, velocità di upload, latenza, performance durante la navigazione Web e performance durante gli streaming su YouTube).

nPerf sottolinea che in questo 2024 nessuno è riuscito a sorpassare Iliad, capace di realizzare punteggi impressionanti e di mantenere a debita distanza la concorrenza, eccellendo su tutti i parametri tenuti in considerazione. Ecco i commenti di nPerf sugli altri operatori in gioco:

TIM – Eccelle nella navigazione web e si pone come giocatore chiave in questa categoria. Pur non essendo il migliore nel settore, la sua forza contribuisce significativamente alla competizione.

– Eccelle nella navigazione web e si pone come giocatore chiave in questa categoria. Pur non essendo il migliore nel settore, la sua forza contribuisce significativamente alla competizione. Fastweb – Eccelle nel video streaming, dimostrando la sua competitività nella fruizione di contenuti in streaming di alta qualità.

– Eccelle nel video streaming, dimostrando la sua competitività nella fruizione di contenuti in streaming di alta qualità. Vodafone – Eccelle nella velocità in upload, sottolineando il suo focus verso il miglioramento dell’esperienza utente.

– Eccelle nella velocità in upload, sottolineando il suo focus verso il miglioramento dell’esperienza utente. Windtre – Eccelle nella navigazione web e nello streaming, offrendo un servizio dotato di grande versatilità.

– Eccelle nella navigazione web e nello streaming, offrendo un servizio dotato di grande versatilità. Tiscali – Prestazioni degne di nota pur senza eccellere in nessuna categoria specifica.

Potete consultare il documento completo del nuovo report “Barometer of fixed Internet connections in Italy” che espone la situazione delle reti fisse in Italia nel 2024 sul sito ufficiale della società nPerf.

Iliad gongola e celebra il successo

Non tarda ad arrivare il comunicato stampa ufficiale di Iliad che coglie la palla al balzo ed evidenzia come questo primato, certificato da nPerf, non lasci spazio a dubbi.

Di seguito riportiamo le parole di Benedetto Levi, amministratore delegato di Iliad Italia, che ha così commentato il primato dell’operatore per la rete fissa più veloce d’Italia:

I numeri parlano chiaro, la fibra iliad è più di due volte più veloce rispetto a qualsiasi altra offerta disponibile: un risultato senza precedenti. Quest’anno siamo stati i primi a offrire un servizio 100% fibra con un modem Wi-Fi 7 incluso e continueremo a innovare per garantire la migliore esperienza di connessione ultraveloce, rimanendo sempre trasparenti e chiari nelle nostre offerte.

In conclusione, ricordiamo che, rispetto agli altri operatori che offrono anche connessioni in fibra di tipo FTTC (Fiber-to-the-Cabinet), Iliad offre esclusivamente connessioni di rete fissa su fibra di tipo FTTH (Fiber-to-the-Home).