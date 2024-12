Valve ha pubblicato la classifica dei giochi più giocati sulla sua console Steam Deck nel 2024. La società ha classificato i 50 giochi più in voga suddividendoli nelle categorie Platinum, Gold e Silver.

Per stilare questa classifica Valve ha preso in considerazione i ricavi lordi guadagnati dai giochi durante l’anno e precisamente dall’1 gennaio al 15 dicembre 2024.

La categoria Platinum elenca i migliori 12 titoli, la categoria Gold quelli che occupano le posizioni dalla 13 alla 24, mentre i rimanenti trovano spazio nel segmento Silver.

Ecco la classifica della categoria Platinum, ovvero quella dei 12 titoli più giocati su Steam Deck nell’anno che sta per concludersi.

Balatro – valutazione “Estremamente positiva” Vampire Survivors – valutazione “Estremamente positiva” Fallout 4 – valutazione “Molto positiva” Dave the Diver – valutazione “Estremamente positiva” Baldur’s Gate 3 – valutazione “Estremamente positiva” Hades – valutazione “Estremamente positiva” Grand Theft Auto V – valutazione “Molto positiva” Stardew Valley – valutazione “Estremamente positiva” Palworld – valutazione “Molto positiva” Cyberpunk 2077 – valutazione “Molto positiva” Hogwarts Legacy – valutazione “Molto positiva” Elden Ring – valutazione “Molto positiva”

Balatro è stato il titolo più giocato su Steam Deck nel 2024

Balatro è un roguelike basato sul poker in cui bisogna creare un mazzo per battere i bui e sconfiggere i boss. È possibile comprare dei jolly, ciascuno con delle abilità o modificatori differenti, e non mancano le combo adrenaliniche e stravaganti.

Se vi interessa scoprire quali sono gli altri 38 giochi classificati da Valve potete consultare la pagina dedicata sullo store ufficiale di Steam dove sono riportati anche i prezzi aggiornati.