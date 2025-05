Nel corso degli ultimi anni abbiamo assistito al sempre più crescente successo delle console handheld, che consentono di giocare in mobilità agli ultimi titoli del momento, il più delle volte senza scendere a particolari compromessi dal punto di vista tecnico. Proprio nelle ultime ore sarebbero emersi nuovi leak riguardanti la futura console portatile di Microsoft, frutto della stretta collaborazione con ASUS: scopriamola insieme nel dettaglio.

Project Kennan: i dettagli della console portatile di Microsoft

Sarebbe “Project Kennan” il nome in codice della futura console portatile di Microsoft: a conti fatti, si tratterebbe di una versione alternativa di ASUS ROG Ally 2, che proprio nelle ultime ore sarebbe apparsa in Rete. Nello specifico, la versione di Microsoft presenterebbe una colorazione Nera e un pulsante Xbox dedicato in corrispondenza della parte superiore sinistra, distinguendosi così dal modello standard, di colorazione Bianca. Non sappiamo dunque se il pulsante verrà totalmente rimosso o sostituito nella versione standard di ASUS ROG Ally 2.

Una recente certificazione FCC ha svelato che la nuova console potrebbe offrire un display LCD da 7 pollici di diagonale, con frequenza d’aggiornamento pari a 120 Hz, seguendo grossomodo il precedente modello. La versione di Microsoft includerebbe al suo interno il processore AMD Ryzen Z2 Extreme a 8 core con un consumo di 36 W, contro il chip da 4 core e 20 W di potenza della controparte standard.

Non conosciamo ancora un preciso periodo d’uscita per la nuova console portatile, che potrebbe verosimilmente essere presentata in via ufficiale in occasione del Computex 2025 a Taipei, il cui inizio è fissato per il prossimo 20 maggio. Chiaramente è bene specificare come sempre che si tratta al momento di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno conoscere una conferma (o eventuale smentita) ufficiale dalla compagnia di Redmond. Non ci resta quindi che attendere ulteriori aggiornamenti ufficiali in merito da Microsoft e ASUS, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi mesi.