Tuttavia la società avvisa che durante questo periodo non sarà possibile effettuare modifiche del proprio abbonamento e nemmeno aggiungere altre ore di gioco in caso di sforamento del monte ore, quindi NVIDIA ha sospeso il limite mensile di 100 ore, a patto che gli utenti non interrompano i loro abbonamenti.

La piattaforma ha chiarito che GeForce NOW non chiuderà a breve e che le informazioni di pagamento saranno trasferite automaticamente in modo trasparente, quindi una volta che il nuovo sistema di pagamento sarà operativo, tutto riprenderà normalmente.