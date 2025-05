Avete poco spazio da dedicare a un PC? Se state pensando di optare per un mini PC, allora potreste dare un’occhiata su Amazon: sul noto sito di e-commerce è infatti disponibile una generosa offerta per Blackview MP60, che vi consente di acquistarlo per quasi metà prezzo. Vediamo come approfittare di un bel coupon.

Blackview MP60 in offerta su Amazon con coupon

I mini PC possono risultare la scelta giusta se cercate qualcosa di versatile per l’uso domestico (e non solo) e che al contempo offra dimensioni compatte, consumi energetici ridotti e silenziosità nell’utilizzo. Questo modello Blackview non fa eccezione, e unisce compattezza (128 x 128 x 52 mm) a interessanti caratteristiche tecniche, soprattutto se rapportate al piccolo prezzo di vendita.

Blackview MP60 mette a disposizione un processore Intel Twin Lake N150 a basso consumo (+20% di prestazioni rispetto all’N100), con 4 core e 4 thread, cache da 6 MB, velocità fino a 3,6 GHz, potenza di base di 6 W e potenza massima di 15 W: è affiancato da 16 GB di RAM DDR4 e da 512 GB di SSD M.2. Non mancano la connettività Wi-Fi dual band (2,4 e 5 GHz), per una navigazione fluida, e quella Bluetooth, per il collegamento di mouse, tastiera, proiettore e accessori.

L’uscita doppio schermo 4K/60 fps può trasformare questo mini PC anche in un hub per la videosorveglianza, con la possibilità di gestire più flussi HD da un’unica macchina, risparmiando sull’acquisto di sistemi specifici. Lato porte, propone 2 USB 3.0 e una USB 2.0 nella parte anteriore, che si aggiungono a USB 2.0, doppia porta HDMI 1.4, RJ45 LAN e porta per il jack audio da 3,5 mm. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro, ma è possibile installare anche Linux. Blackview offre 2 anni di garanzia per tutti i suoi prodotti elettronici e supporto tecnico a vita, con un team di assistenza clienti multilingue disponibile telefonicamente e via e-mail.

Il mini PC Blackview MP60 viene proposto su Amazon al prezzo consigliato di 299,99 euro, ma in queste ore potete sfruttare il coupon in pagina e il coupon VAHRM3TA (valido fino alle 23:59 dell’8 giugno 2025) per scendere fino a 159,99 euro. Se siete interessati potete seguire il link qui in basso per procedere.

