Il già ottimo wearable economico Amazfit Bip 6 aggiunge altre frecce al proprio arco con il nuovo aggiornamento software in roll out in queste ore: l’ultima versione del firmware in distribuzione contiene alcune nuove funzioni interessanti, inclusa una che fino a questo momento avevamo visto soltanto su ZeppOS 5.

Amazfit Bip 6: le novità dell’ultimo aggiornamento

La disponibilità di un nuovo aggiornamento è stata segnalata su Reddit, con tanto di screenshot a corredo che ci permette di conoscere le novità ricevute da Amazfit Bip 6. Nella fattispecie, lo smartwatch di Amazfit sta ricevendo un file OTA da circa 13 MB che introduce la versione firmware 3.1.2.1. Le novità introdotte, elencate nel changelog ufficiale, sono quattro e ce n’è una che finora Amazfit aveva portato soltanto sul nuovissimo Balance 2 con ZeppOS 5: la modalità guanti. A dispetto di ciò, Amazfit Bip 6 rimane ancora fermo a ZeppOS 4.5, ma forse questo indizio è indicativo di un major update in dirittura d’arrivo.

Passando oltre la modalità guanti — che torna utile soprattutto d’inverno e quando si svolgono attività che richiedono l’utilizzo dei guanti —, l’aggiornamento contiene altre novità degne di nota, a partire dal doppio tocco per risvegliare il display: si tratta di un’alternativa utile che consente di avere un rapido accesso alle informazioni del display (dall’orario alle notifiche da leggere) senza dover sollevare il polso o premere tasti fisici.

Le ultime due novità riguardano l’Always On Display (AOD): la prima consiste nell’incremento della luminosità in presenza di tanta luce esterna — come, ad esempio, quando si pratica sport all’aperto; la seconda è lo status point of notification, ovvero il piccolo indicatore di stato che segnala la presenza di una notifica non letta nell’AOD.

Come installare l’aggiornamento

La distribuzione del nuovo aggiornamento software per Amazfit Bip 6 ha preso il via in Asia e raggiungerà progressivamente tutti i mercati in cui il dispositivo viene venduto ufficialmente. Per verificarne la disponibilità, occorre scaricare l’app Zepp (disponibile sul Google Play Store a questo link), recarsi nella scheda profilo, aprire la schermata relativa a Bip 6 e toccare la voce “Aggiornamento di sistema“.