Dalla Cina arriva la notizia del lancio di una nuova serratura intelligente targata TCL: stiamo parlando di TCL K7G Max.

La nuova serratura smart di TCL si caratterizza per un design curato sin nei minimi particolari ed accattivante e per un elevato livello di sicurezza, con un sistema di riconoscimento facciale 3D, simile a quello utilizzato da Apple con Face ID.

Le principali caratteristiche della serratura smart TCL K7G Max

Il fiore all’occhiello della nuova serratura di TCL è senza dubbio rappresentato dal sistema di riconoscimento facciale 3D, una soluzione che, a dire del produttore, è in grado di adattarsi ai cambiamenti di illuminazione e di aspetto, ciò grazie all’apprendimento continuo dell’intelligenza artificiale e a otto diversi algoritmi di riconoscimento che lavorano in background.

TCL K7G Max supporta fino a 20 volti memorizzati e offre anche altri metodi di sblocco, come le impronte digitali, le password, i dispositivi NFC, le chiavi meccaniche e lo sblocco remoto dallo smartphone.

Tra le altre caratteristiche di questa serratura smart vi sono una doppia fotocamera con un sensore anteriore da 2 megapixel (con un campo visivo di 160°) e un sensore posteriore da 1 megapixel (con un obiettivo grandangolare da 120°), grazie ai quali è possibile avere una copertura completa attorno alla porta e sapere cosa succede all’esterno, un display touch IPS da 4,5 pollici, una batteria da 6.000 mAh (che, a dire di TCL, può durare fino a otto mesi in standby) con un sistema di avvisi per ricordare agli utenti di ricaricarla e una scocca realizzata in lega di alluminio e vetro basalto.

Al momento la serratura TCL K7G Max è in vendita su JD.com ad un prezzo di 2.394 yuan, pari al cambio a circa 300 euro. Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal produttore per scoprire se sarà lanciata anche in Europa.