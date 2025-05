Anthropic rilancia la sua sfida ai giganti del settore dell’intelligenza artificiale generativa con la presentazione della nuova generazione di modelli Claude, denominata Claude 4, che porta con sé due nuovi protagonisti: Claude Opus 4 e Claude Sonnet 4.

Due modelli distinti ma complementari, che puntano a rivoluzionare il modo in cui gli sviluppatori, aziende e utenti finali interagiscono con gli strumenti IA.

Un salto generazionale con Claude Opus 4 e Claude Sonnet 4

Come spesso accade in questi casi il cuore dell’annuncio è tutto nelle performance, Anthropic non si limita infatti a definire Claude Opus 4 il suo modello “più potente di sempre”, ma lo posiziona apertamente come il miglior modello di programmazione al mondo, capace di superare (nei benchmark interni) concorrenti del calibro di Gemini 2.5 Pro, GPT-4.1 e OpenAI o3 reasoning.

Il punto di forza? Un equilibrio inedito tra codifica avanzata, ragionamento ibrido e capacità agentiche; tanto per fare qualche esempio concreto, Claude Opus 4 è stato in grado di lavorare in autonomia per ben sette ore consecutive in scenari si test reali, affrontando flussi di lavoro estesi e mantenendo la coerenza del contesto. Un risultato che, se confermato su larga scala, potrebbe rappresentare un vero punto di svolta per gli sviluppatori e i team di prodotto.

Accanto al modello flagship troviamo Claude Sonnet 4, pensato per chi cerca un equilibrio tra prestazioni e accessibilità. Evoluzione diretta di Claude Sonnet 3.7 rilasciato a febbraio, questo modello mantiene le qualità distintive della serie Sonnet, come la velocità di risposta e la leggerezza computazionale, ma introduce notevoli miglioramenti in termini di codifica, ragionamento e precisione nella comprensione delle istruzioni.

Anthropic sottolinea inoltre che entrambi i modelli hanno il 65% di probabilità in meno di fare ricorso a scorciatoie o furbizie per completare le attività rispetto alla generazione precedente, una piaga spesso sottovalutata nei moderni LLM, specialmente in ambito agentico.

Le novità però non si limitano alla potenza bruta, l’azienda introduce anche nuove modalità di interazione cognitiva, come Extended Thinking, una funzione attualmente in Beta che consente ai modelli di alternare tra modalità di ragionamento e utilizzo di strumenti esterni (come la ricerca web), e i riassunti di pensiero, che condensano i processi cognitivi del modello in una sintesi facilmente interpretabile.

Un’innovazione che, almeno sulla carta, migliora non solo la trasparenza delle risposte, ma anche l’affidabilità nei casi d’uso critici come la scrittura del codice, la pianificazione di progetti o la risoluzione di bug complessi.

Parallelamente Anthropic rende disponibile al pubblico Claude Code, lo strumento da riga di comando che permette di integrare Claude nei principali ambienti di sviluppo; già testato in anteprima da alcuni sviluppatori selezionati, Claude Code si presenta ora con integrazioni native per Visual Studio Code e JetBrains, oltre al supporto alle GitHub Actions e a un nuovo SDK estendibile per creare agenti IA personalizzati.

Gli sviluppatori potranno quindi interagire con Claude direttamente all’interno del proprio IDE, vedere le modifiche suggerite inline e collaborare in tempo reale su attività di refactoring, debugging o scrittura di nuovo codice.

I nuovi modelli Claude 4 sono già disponibili tramite l’API Anthropic, Amazon Bedrock e Google Cloud Vertex AI; come prevedibile Claude Sonnet 4 è accessibile anche agli utenti del piano gratuito, mentre Opus 4 resta riservato ai piani Pro, Max, Team ed Enterprise.

Anthropic sembra dunque aver centrato il punto, Claude 4 non è solo una versione migliorata, ma una vera e propria piattaforma di nuova generazione, capace di pensare meglio, codificare con più precisione, collaborare attivamente con l’utente, o sostituirsi a lui nei flussi ripetitivi più impegnativi.